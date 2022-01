“Senza parole…”. Antonio Medugno, da poche ore al GF Vip ma è già gossip-bomba (durante la diretta)

Finalmente al GF Vip 6 è arrivata una ventata di novità e spensieratezza: due nuovi concorrenti si sono aggiunti al gruppo già formato e smuovere gli equilibri della Casa.

Antonio Medugno e Gianluca Costantino hanno fatto il loro ingresso sorprendendo i concorrenti che già da tempo vivono sotto l’occhio delle telecamere. Prima di annunciare il loro arrivo Alfonso chiede loro di descriversi in tre parole: “Sensibile, testardo e ambizioso” dice Antonio, mentre Gianluca descrive se stesso come “Tenace, ambizioso e divertente”.

Le prime a scoprire della novità in arrivo sono le donne della Casa. “Tutti e due hanno un legame tutto da scoprire con qualcuno di voi nella Casa” dice Alfonso, aumentando la curiosità delle concorrenti. È a questo punto che le donne della Casa scoprono la loro identità guardando la clip di presentazione dei loro futuri coinquilini.





Tra questi Antonio Medugno, che fuori dalla casa ha avuto un flirt con Clarissa Selassiè, confermato proprio durante la puntata del GF Vip 6. Il tiktoker sta facendo chiacchierare il web dopo la bomba lanciata da Giulia D’Urso, ex del tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli. Durante la diretta l’ex corteggiatrice ha pubblicato una storia lasciando intendere che oltre alla Selassiè, Medugno si è frequentato anche con lei.

A fare una precisazione ci ha pensato Deianira Marzano. La sempre informatissima influencer napoletana ha smentito Giulia D’Urso: “Giulia D’Urso veniva spesso a Napoli per Antonio. Una storia che non è mai decollata perché non parla delle cose sue che non vuole far sapere invece di minacciare che ci sono video a Clarissa. Parla solo per invidia perché ha avuto un bel due di picche e sfoga su Clary”.