Attesa per la nuova puntata del GF Vip 6 stasera in onda in prima serata su Canale 5. Tanta carne al fuoco tra nomination, eliminazioni e liti scoppiata dentro e fuori la casa. Da vedere come reagiranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dopo il battibecco in studio di lunedì scorso sul quale, proprio poche ore fa, Adriana è tornata lasciando capire come la tensione sia ancora altissima tra le due opinioniste. Che non corresse buon sangue era cosa nota.



Che i loro attriti potessero monopolizzare il GF Vip 6 un po’ meno. “Lei privatamente mi ha scritto che non pensava di ferirmi e cercava un confronto con me – ha detto Adriana Volpe – Mi ha proprio detto ‘non era mia intenzione ferirti, non volevo che tu ci restassi così. Vorrei un confronto con te”, ma c’è dell’altro: “Io le ho scritto ‘c’è poco da aggiungere. Ti ritengo così intelligente che sapevi a cosa avrebbe portato una determinata azione’”.



Sempre nelle ultime ore, sembra nel corso della notte, a sollevare un polverone sono state le dichiarazioni di un illustre protagonista del GF Vip 6. “Sono stato con un uomo. È successo, sì! Al giorno d’oggi molti ragazzi lo fanno, ma è normalissimo. Mi ricordo che in collegio, di notte ci si faceva insieme le pipp*. Ma anche le donne lo fanno, io penso sia normalissimo”. Parole che hanno scosso gli altri coinquilini.







Lui è Giucas Casella che poi ha chiarito meglio al gruppo del GF Vip 6 come ha vissuto quell’esperienza da giovane e spiega cosa farebbe oggi: “Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale. È un’esperienza, capito? È successo. E se dovesse succedere anche oggi non direi di no a prescindere. Certo, in questo momento non me la sento più, un conto quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi e un altro conto è quando cresci.”



Un accenno poi alla sua ex Carol Torr: “Nella vita mica ho avuto solamente Carol, la mamma di mio figlio. Stavo per sei o sette mesi con delle belle vedette. Poi la vita ti cambia, ti travolge sempre di più, adesso io non ci penso neanche più a queste cose, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, ma se è una cosa straordinaria ci posso ancora cascare”. Al GF Vip 6 proprio non ci si annoia mai.