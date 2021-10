A poche ore dalla diretta della nuova puntata del GF Vip 6 si scaldano gli animi, protagonista è ancora una volta Francesca Cipriani. La showgirl sta attirando sempre più le attenzioni su di sé con il suo carattere esplosivo e gli scherzi continui dentro la casa vittima preferita dei quali è Giucas Casella. Nei giorni scorsi il mago aveva fatto parlare di sè dopo aver dichiarato di aver avuto un incontro intimo con un uomo. “Sono stato con un uomo. È successo, sì! Al giorno d’oggi molti ragazzi lo fanno, ma è normalissimo. Mi ricordo che in collegio, di notte ci si faceva insieme le pippe. Ma anche le donne lo fanno, io penso sia normalissimo”, aveva detto.

Parole che avevano causato al reazione della concorrente più anziana del GF Vip 6, Katia Ricciarelli. “Come l’hai detta mi ha divertita, ma non so se è normale, io non sono mai stata con una donna”, ha detto la cantante lirica, che poche settimane fa si era lasciata scappare “ricchione” commentando una camicia colorata di Alex Belli. Insomma, Giucas Casella sa come accendere la miccia.

Giucas Casella oggetto di ‘attenzioni particolari’



Di contro, gli altri vipponi gliela fanno passare una liscia. In particolare Francesca Cipriani che da settimane ha preso di mira al mago, con il quale si è creato un rapporto di grande simpatia. L’ultimo scherzo è andato in onda solo poche ore fa: alcune ragazze del GF Vip capitanate proprio da Francesca Cipriani hanno bloccato la porta dello stanzino deve Giucas Casella era entrato.







A partecipare allo scherzo arriva quindi Alex Belli, che fa credere a Giucas Casella si tratti di un problema del sistema centralizzato della produzione. Il mago però sembra non cascarci e prova a spingere ancora, per poi essere “liberato” dopo pochi secondi dimostrando grande spirito goliardico e di sapere stare al gioco. Ma una volta uscito non le ha mandate a dire.



Giucas Casella e ha impiegato pochissimi secondi a capire che dietro lo scherzo ci fosse Francesca Cipriani, che ha finto indignazione. Da lì è partita la minaccia di ritorsione promettendo vendetta: “Devi vedere cosa ti combino stanotte!”, ha sentenziato. Ne vedremo delle belle.