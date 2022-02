Giucas Casella è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. È stato scelto dal conduttore Alfonso Signorini e grazie alla sua simpatia è ancora in corsa per la vittoria del reality show. Nei giorni scorsi l’illusionista ha avuto un duro scontro con Nathaly Caldonazzo, il primo nel corso della sua esperienza al GF Vip 6.

La lite è iniziata per via della nomination fatta da Giucas a Nathaly, che lo ha apostrofato come falso. Ed è a quel punto che il concorrente è sbottato gelando tutta la casa: “Ma secondo te io posso nominare i miei compagni con cui sto qui da quattro mesi e non nomino te?”, ha detto Giucas Casella che poi a sorpresa si è alzato in piedi e iniziato a urlare in faccia alla showgirl.

GF Vip 6, clamorosa gaffe di Giucas Casella sul presidente del Consiglio

“Non dire falso a me. Non ti permettere, perché io non sono falso. Sei tu farfallona, che non mi hai salutato. Non sopporto le bugie”. “Ma perché strilli? Mi sembra una reazione un po’ eccessiva”, la reazione un po’ sconcertata di Nathaly. Gli animi si sono placati e la puntata di lunedì 31 gennaio è stata decisamente più tranquilla per Giucas Casella, che come sempre ha regalato momenti di grande divertimento.





Fin dai primi istanti nella casa l’illusionista ha mostrato di non avere troppa memoria lo ha dimostrato anche durante l’ultima diretta del GF Vip 6. Tutto è partito dalla decisione di Alfonso Signorini di informare i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 dell’elezione – la seconda – a presidente della Repubblica di Sergio Mattarella. A quel punto Giucas Casella è intervenuto rivelando di aver conosciuto il presidente.

“So che è un mio conterraneo, lo conosco pure. – ha commentato Giucas Casella – Ci siamo incontrati in diverse occasioni. Mi ricordo una volta quando ero in collegio, ma non stava in collegio con me. Intendevo, che l’ho visto più di una volta e la prima volta quando ero in collegio. L’ho incontrato. Non era un mio compagno di classe”. Interrogato da Signorini sul nome dell’attuale presidente del Consiglio, Giucas Casella l’ha sparata grossa rispondendo: “Silvio Berlusconi”. Ovviamente lo studio è esploso in grasse risate e il conduttore, dopo l’ennesima gaffe, si è detto ‘senza parole’.