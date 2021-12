“Amante di un famoso cantante”. La bomba-gossip esplode al GF Vip, Giacomo Urtis lo ha svelato ai vipponi

Entrato al GF Vip 6 in corsa, Giacomo Urtis ha fin da subito lanciato bombe gossip che hanno incuriosito concorrenti e telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini. Davanti a milioni di persone il chirurgo dei vip ha raccontato particolari scabrosi sul suo privato (e non solo) e già nei primi giorni di permanenza aveva svelato a Davide Silvestri e Jessica Selassié di essere stato insieme ad un uomo famosissimo.

“Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa”, ha spiegato Giacomo Urtis. “Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Mi ripeteva ‘tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’”.

GF Vip 6, Giacomo Urtis: “Amante di un famoso cantante”





E ancora: “Poi a settembre sparisce. Poi era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante”.

In queste ore Giacomo Urtis ha fatto un’altra rivelazione bomba: “Mi sono visto tutta l’estate con un cantante molto famoso”, ha detto a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, mentre in sottofondo c’era una canzone di Marco Mengoni. “Ma famoso come Mengoni?”, ha allora chiesto Sophie, “Più in alto”, ha aggiunto il chirurgo, senza fare nomi.

Secondo una ricostruzione del Vicolo nelle new, che ha tirato fuori una intervista rilasciata dal medico proprio questa estate, il nome potrebbe essere quello di Achille Lauro, a cui Giacomo dice di aver fatto ‘compagnia’”.