“Così non si va avanti”. GF Vip, ultimatum ai concorrenti: la richiesta (non più segreta) in confessionale

Il ‘GF Vip 6’ si appresta a vivere una nuova puntata in diretta nella serata di lunedì 22 novembre. Ma ciò che starebbe emergendo in queste ore è un qualcosa di inaspettato, anche se il pubblico effettivamente si è reso conto di questa situazione. Sebbene ci siano state diverse liti nella Casa più spiata d’Italia e molti temi interessanti, pare che non tutto stia filando come previsto. Ed è per questa ragione che saremmo in presenza di un momento di svolta, con i concorrenti obbligati a cambiare registro.

Intanto, Francesca Cipriani ha nuovamente litigato con Gianmaria Antinolfi. Stavolta per uno sgarro culinario. Gianmaria ha infatti mangiato il suo dolce. “Sono molto arrabbiata Katia perché qui non c’è educazione. Mi hanno preso il dolce, con scritto il mio nome sopra. Lo hanno aperto e lo hanno mangiato. Non è educazione”. Poi, insieme a Manila Nazzaro, è andata da Gianmaria, ribattezzato il ‘cafone’. L’ex Miss Italia ha invitato l’imprenditore a scusarsi con Francesca Cipriani per i suoi comportamenti.

A quanto sembra gli ascolti televisivi del ‘GF Vip 6’ non starebbero convincendo appieno Mediaset. Infatti, la scorsa edizione era molto più seguita e c’erano alcuni concorrenti molto in vista, non a caso fino all’ultimo è stato difficile stabilire chi potesse trionfare, avendo tutti portato avanti un interessante percorso. E in particolare, in queste ore che precedono la diretta, Katia Ricciarelli avrebbe parlato di vera e propria noia nella Casa, con i compagni di avventura che sarebbero alquanto deludenti.





Ma è stata un’altra protagonista del ‘GF Vip 6’ ad aver svelato un dettaglio molto importante, che coloro che seguono la diretta h24 hanno carpito immediatamente. Gli autori del reality show sarebbero molto furiosi perché gli inquilini non starebbero creando delle dinamiche degne di nota. Ed è stata Miriana Trevisan a farlo comprendere anche agli altri. Durante un confessionale non sarebbe stata comunque l’unica ad essere stata messa sotto pressione, ma anche altri vipponi sarebbero stati rimproverati.

Chissà se lo stesso Signorini nella serata del 22 novembre non farà comprendere ai concorrenti che sia arrivato il momento giusto per osare, altrimenti il ‘GF Vip 6’ rischierebbe di finire nel prevedibile. Anche Alex Belli ha detto a Soleil Sorge che sarebbero praticamente loro gli unici due ad attirare l’attenzione, quindi il resto del gruppo si sarebbe completamente appiattito.