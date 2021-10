“Basta, stai ferma!”. GF Vip, Francesca Cipriani perde il controllo, distrugge una porta e picchia un vippone

Nuova puntata di lacrime e liti, anche in studio, del Grande Fratello Vip 6. L’ottava puntata è andata in onda venerdì 8 ottobre con la conduzione di Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che dopo il foto-gate che ha messo in mezzo Giancarlo Magalli sono tornate a punzecchiarsi.

Tante sorprese per i vipponi, ma anche un addio, quello si Samy Youssef, e le nuove nomination, con Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi che dovranno vedersela al televoto la prossima settimana. Miriana Trevisan e Raffaella Fico hanno avuto un acceso scontro, Alex Belli ha incontrato il fratello e anche questa settimana Alfonso Signorini ha deciso di fare una sorpresa a Francesca Cipriani.

GF Vip 6, Francesca Cipriani show: rompe una porta e picchia Giucas Casella

Il conduttore ha nuovamente invitato il fidanzato Alessandro, già ospite durante l’appuntamento di lunedì scorso, durante il quale Francesca Cipriani si è mostrata incontenibile, ai limiti della crisi isterica. Anche questa volta la showgirl è stata incontenibile e la scenetta andata in onda ha scatenato il web con meme e battute. Pochi secondi dopo il collegamento con Alfonso Signorini, Francesca Cipriani capisce che anche questa volta Alessandro è nella casa per incontrarla e non si trattiene, si fa prendere dalla trepidazione e lo cerca ovunque. “Amore! Amore dove sei?”, grida la showgirl girando per casa.





Francesca Cipriani è una scheggia impazzita, corre per tutta la casa urlando il nome del fidanzato, ma si fa prendere talmente tanto dalla foga che arriva a scardinare anche una porta della casa. Alfonso Signorini la invita nella Love Boat e qui trova tutto il necessario per preparare una piadina romagnola, mentre Alessandro attende in passerella.

MA FRANCESCA CHE TIRA I CAPELLI DI GIUCAS STO PIANGENDO #gfvip pic.twitter.com/8lwhq5vzsi October 8, 2021

il concetto di trash sta sfuggendo un attimo di mano a tutti,soprattutto agli autori #Francescacipriani #GFvip https://t.co/h13Y11jqTy October 8, 2021

Durante l’incontro con Alessandro Francesca Cipriani blocca la chiusura dell’occhio del GF Vip e quando rientra in casa corre ad abbracciare le ragazze. Poi si dirige verso Giucas Casella e inizia a tirargli i capelli: L’illusionista urla: “Ma cosa c’entro io? Mi ha fatto male…”.