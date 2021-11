“Quindi loro due…”. Francesca Cipriani, la scoperta sulla proposta di nozze al GF Vip: il retroscena bomba

Clamoroso colpo di scena su Francesca Cipriani al ‘GF Vip 6’. Nella serata del 22 novembre è andata in scena un’emozionante proposta di matrimonio da parte del fidanzato Alessandro Rossi, che l’ha dunque sorpresa chiedendole di diventare sua moglie davanti a tutta l’Italia. Era stato il conduttore Alfonso Signorini ad invitarla a raggiungere il giardino della Casa più spiata d’Italia, dove è avvenuto l’evento alla presenza di tutti gli altri concorrenti del reality show. E anche il pubblico si è emozionato.

Intanto, prima di svelarvi questo retroscena sulla gieffina, dopo la puntata si è innervosito non poco Manuel Bortuzzo, che ha parlato con la compagna di avventura Sophie Codegoni. Se l’è presa soprattutto con gli autori del programma: “l vero percorso uno lo fa tutti i giorni. Se io dovessi essere quello che si è visto nelle puntate, dovrei essere un mostro, quando in realtà visto tutto il percorso sono un santo”. Quindi, il montaggio delle scene non gli è mai piaciuto perché non rappresenterebbe la verità.

Dunque, si è materializzata la proposta di nozze per Francesca Cipriani, parsa molto sorpresa per quell’avvenimento bellissimo. La gieffina è scoppiata a piangere per la fortissima commozione, generata da quei minuti da tachicardia, e l’ha ovviamente accettata. Quindi, non si conosce ancora la data ma lei e Alessandro diventeranno sposi molto presto. Peccato però che qualcosa non torni del tutto, infatti sono arrivate diverse segnalazioni in queste ore che smaschererebbero la donna.





Questa sorpresa a Francesca Cipriani non sarebbe proprio inaspettata. Andando infatti indietro nel tempo, come ha riportato ‘Blasting News’ in queste ore, l’influencer Deianira Marzano aveva già ipotizzato questa proposta di matrimonio lo scorso mese di agosto. Ma non è stata l’unica a dire una cosa del genere, visto che anche il settimanale ‘Nuovo’ aveva fornito un’altra anticipazione solamente un mese dopo. Dunque, la vippona sarebbe stata a conoscenza di questa organizzazione del partner.

Il settimanale ‘Nuovo’ ne aveva dunque parlato a settembre. Quindi, questa proposta a Francesca Cipriani non sarebbe stata poi così tanto sorprendente, visto che stando a queste indiscrezioni lei avrebbe saputo che la sua dolce metà stesse preparando il tutto. Vedremo se Signorini vorrà smentire questa presunta farsa in diretta televisiva o se preferirà non replicare a queste dicerie.