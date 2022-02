GF Vip 6, il gran finale sempre più vicino. Anche la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sta volgendo al termine. Un momento tanto atteso dopo mesi e mesi di convivenza ‘forzata’ tra Vip che ha certamente messo a dura prova caratteri decisamente diversi. Al momento 21 concorrenti eliminati, poi la decisione di Alfonso in vista del televoto.

Immunità al televoto fino al 14 marzo, ovvero quando il programma avrà il nome del vincitore indiscusso della sesta edizione. Dopo la vittoria di Delia Duran al televoto contro Soleil Sorge e Giucas Casella, il testimone passa in mano anche ad altri vipponi rimasti in gara, come Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri.

Poche ore prima della messa in onda a cui si avrà modo di assistere alla proclamazione del primo nome finalista. D’altronde la domanda del sondaggio mira dritto al cuore della questione: “Chi vuoi in finale?” Stando a quanto si apprende dai primi sondaggi, in testa rimarrebbe proprio Delia Duran, il cui ingresso avvenuto a gennaio -per gli altri vipponi a settembre- pare abbia decisamente minato alcuni equilibri tra coinquilini. Ma tolto il primo impatto, pare che la gieffina abbia poi saputo conquistare la simpatia del pubblico.





Infatti è proprio il suo nome a essere in testa alla classifica delle preferenze, con un buon 54% di voti a favore, seguita da Davide Silvestri con un 29%, dunque da Manila con il 12% e in ultimo Katia, con un 5%. E proprio a proposito della favorita, il pubblico del GF Vip ha avuto modo di assistere a un confronto avvenuto davanti alle telecamere a proposito del rapporto di amicizia nato con Barù. Pare, infatti, che agli occhi di alcune inquiline della casa, l’atteggiamento di Delia faccia pensare a ben altro. A sottolinearlo proprio Mirian Trevisan senza troppi giri di parole.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Davide, Delia, Katia e Manila. #GFVIP pic.twitter.com/lP3k3lftLk February 1, 2022

“Se tre donne ti dicono che la tua modalità è differente alle battute che fa lui. Tu lo rifiuti solo per Jessica? Ascoltaci se tre donne ti dicono che hanno avuto la stessa impressione. Ci scherzi in modo diverso, in modo molto erotico”, questo il vivo consiglio di Miriana sostenuto anche da Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo,

.