“Strane abitudini ma lei non lo sa…”. GF Vip 6, bomba pazzesca sul fidanzato della concorrente

È iniziata lunedì 13 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, e Sonia Bruganelli.

Entrati al GF Vip 6 da una decina di giorni, i concorrenti stanno prendendo le misure e si studiano tra loro. Sono già nate simpatie, come il trio formato da Manuel Bortuzzi, Aldo Montano e Alex Belli, ribattezzati i Tre moschettieri e il feeling tra la principessa Lucrezia e Manuel Bortuzzo, immortalati nella notte mentre si scambiavano coccole e un bacio.

GF Vip 6: “Fidanzato di una concorrente ha abitudini fluide”

Entrare nella casa del GF Vip 6 significa anche esporsi e creare curiosità intorno ai personaggi ed è proprio per questo motivo che in queste ore una vera e propria bomba gossip si è abbattuta su una delle inquiline della casa di Cinecittà. A lanciarla, come spesso capita, il super informato Dagospia. Il sito diretto da Roberto D’Agostino parla dell’abitudine ‘fluida’ del fidanzato di una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.





“Lei è una concorrente del Grande Fratello Vip di questa edizione – si legge su Dagospia – ma non conosce le abitudini ‘fluide’ del suo fidanzato’. In Toscana – si legge ancora – c’è chi assicura di averne viste di cotte e di crude. Di chi stiamo parlando?”, conclude la bomba di Dago.

Mistero, ovviamente, sul nome della concorrente del GF Vip 6. Le vippone fidanzate sono Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro. Ainett Stephens e Carmen Russo sono sposate mentre le altre concorrenti sono single.