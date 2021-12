Une decina di giorni fa Sophie Codegoni si è infuriata dopo aver trovato il bidet della casa del GF Vip 6 sporco di escrementi: “Il bidet me lo devo pulire io. La cacca nel bidet la devo pulire io, si perché ho trovato la cacca nel bidet. Quindi capite che, fidatevi… Qui dentro in questa casa ci sono altre persone con cui parlarne che non sono io”.

“E sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Li so tutti i nomi e fidati che non sono io. L’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata”, aveva rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne a Valeria Marini, che aveva confermato di aver trovato anche lei il bidet sporco.

GF Vip, la scoperta sul letto del concorrente è disgustosa

In queste ore all’interno della casa del GF Vip 6 è scoppiato un altro cacca-gate. A rivelare il disgustoso ritrovamento è stato il sito Anticipazioni tv, ripostato poi dalla pagina social di Alessandro Rosica, noto come l’investigatore social. Un ritrovamento che, ovviamente ha scatenato il panico tra i concorrenti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.





Tutto è partito quando alcuni inquilini hanno sentito una strana puzza nella stanza e qualcuno si è avvicinato al letto in questione scoprendo qualcosa di disgustoso. “Ci sono degli escrementi sul letto, non è possibile”, ha tuonato uno dei concorrenti del GF Vip 6. Così è partita l’indagine in casa, tra chi pensa a escrementi umani e chi, invece, ha ipotizzato la presenza di un topo all’interno della casa.

Sull’account Instagram di Alessandro Rosica sono state pubblicati alcuni screenshot con il commento: “Il grande porcile”. Qualche settimana fa anche Francesca Cipriani aveva notato degli escrementi nel corridoio della casa: “Oddio ragazzi… qualcuno ha fatto la cacca sotto”. Ma poco dopo aver pronunciato la frase, la regia del GF Vip 6 aveva censurato la scena staccando il microfono e spostando la telecamera in un’altra parte della casa.