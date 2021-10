La nuova puntata del GF Vip 6, la sesta, è in programma venerdì 1 ottobre 2021 e dalle ultime che sono accadute in Casa Alfonso Signorini avrà un gran da fare. Il pubblico è curioso di conoscere la verità sulle sorelle Selassié che, sostiene il settimanale Oggi, non sono affatto vere principesse. E poi vuole vederci chiaro sul flirt di Jessica Selassié e Samy Youssef, anche loro finiti sotto il piumone a coccolarsi.

A proposito: come andrà a finire tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? Lui sembra sempre più distaccato, mentre lei al contrario sempre più coinvolta. Infine, senza nemmeno parlare di nomination e soprattutto seconda eliminazione dal GF Vip 6, verrà probabilmente affrontata la questione Soleil Sorge. Nelle ultime ore l’ex UeD e influencer è stata attaccata da mezza Casa per quella frase infelice (“Non urlate, sembrate delle scimmie”) rivolta a Ainett Stephens e Samy Youssef. Frase che è stata tacciata di razzismo e ha fatto finire Soleil Sorge nel mirino di pubblico e coinquilini.

GF Vip 6, errore della regia: non doveva andare in onda

Al GF Vip 6 Ainett Stephens si è infuriata con Soleil Sorge, ma anche altri concorrenti, una su tutti Raffaella Fico, hanno criticato pesantemente la ex di Gianmaria Antinolfi. Che ha persino minacciato di abbandonare il reality di Canale 5. In tutto ciò, a proposito delle discussioni in Casa su Soleil Sorge, un clamoroso errore della regia che non poteva sfuggire a chi in quel momento era collegato con la diretta h24.





Negli anni la regia del GF Vip ha più volte mandato in onda immagini che non avrebbero dovuto essere viste. Per esempio quelle del bagno ma come riporta il sito Biccy in serata, proprio mentre Soleil Sorge chiedeva scusa a chi l’accusava di razzismo, Jo Squillo è stata chiamata in confessionale e su ‘regia 2’ per circa dieci secondi sono andate in onda le immagini della cantante a colloquio con gli autori del programma.

Non la regia che si sbaglia e manda in onda Jo Squillo nel confessionale ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/RzMhbcv1hA September 30, 2021

Ma sbaglio o stavamo vedendo in regia 2 Jo in confessionale??? #gfvip September 30, 2021

La gieffina ha spiegato agli autori del GF Vip 6 perché poco prima ha raggiunto Soleil Sorge in camera per parlare della polemica sorta in Casa: “Le ho detto che ha sbagliato ieri sera. Ma è giusto far notare gli errori no? Cioè anche io quando sbaglio ho mia sorella, come dire… che non mi fa sconti. Non mi fa sconti davvero e io lei la vedo ancora”. In realtà sono più o meno le frasi che Jo Squillo ha detto in faccia a Soleil Sorge, quindi niente di grave ma tant’è bastato per scatenare i fan del GF Vip 6.