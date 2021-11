Venerdì 19 novembre un’altra puntata del “Grande Fratello Vip 6” è andata in onda su canale 5. Come sempre Alfonso Signorini ha riscaldato gli animi dei gipponi con frecciatine e video inediti mostrati ai concorrenti del GF Vip 6.

Anche questo appuntamento è stato ricco di i colpi di scena sono stati tanti, a cominciare dall’addio di uno dei vipponi che dal 13 settembre si trovano rinchiusi nella casa di Cinecittà. Durante la puntata di lunedì, la preferita è stata Solei Sorge, che ha voluto condannare la ‘nemica’ in Sophie Codegoni.

GF Vip 6: eliminata Miriana Trevisa, ma c’è il colpo di scena

La giovane ex tronista di Uomini e Donne è al televoto con Gianmaria, ex fidanzato di Solei Sorge (noto per aver avuto un flirt con Belen Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Martino), e Miriana Trevisan, che nella casa aveva intrecciato un’amicizia profonda con Nicola Pisu, eliminato la scorsa puntata dopo aver perso al telefoto contro Gianmaria Antinolfi.





Durante la puntata c’è stato anche il tanto atteso momento delle eliminazione. Questa settimana in nomination erano finiti Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, condannata da Soleil Sorge, la preferita del pubblico dopo la puntata di lunedì e Gianmaria Antinolfi. Alfonso Signorini ha preso la parola dallo studio per leggere il verdetto e ad abbandonare la casa del GF Vip 6 è stata Miriana Trevisan.

Aveva già vinto in questo momento poi ha voluto stupirci con il biglietto di ritorno.#GFVIP pic.twitter.com/HNw39PjEQR November 20, 2021

Ma i colpi di scena non sono finiti. La showgirl è arrivata in studio dal conduttore e dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e ha aperto la box contenente il biglietto di ritorno. “Alfonso grazie di tutto, io ho già vinto”, ha detto Miriana, ma quando ha trovato biglietto di ritorno è partito un lungo applauso. La vip è quindi rientrata a casa e in gioco.