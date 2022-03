Manca sempre meno alla fine del GF Vip. Stasera si deciderà il destino di Miriana Trevisan, Davide Silvestri e Jessica Selassié. Uno di loro infatti abbandonerà la Casa. Così mentre si fanno largo indiscrezioni sulla rosa dei finalisti. A lasciarselo sfuggire è Jessica Selassié, finita nel centro del mirino nelle ultime ore. Durante una chiacchierata tra Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro è venuto fuori un retroscena sulla vita privata della principessa. Infatti ha ammesso che c’è un ragazzo misterioso fuori dalla Casa con cui si è sentita prima di intraprendere l’esperienza del GF Vip.



Non solo: perché Jessica ha anche rivelato chi sceglierebbe tra questa persona e Barù. “Sai che forse non ho proprio un minimo dubbio? Che andrei per l’altra persona tutta la vita”, ha fatto sapere Jessica Selassié, con Sophie Codegoni che ha esclamato: “Davvero?”. A quel punto la Princess ha proseguito: “Perché spesso rimango un po’ delusa da quest’altro, quindi…Non so”.



In attesa di capire quello che succederà Jessica a confessato come, secondo lei, i finalisti di questa edizione del GF Vip saranno solo donne. Soleil Sorge, Lulù Selassié, Sophie Codegoni e Delia Duran. “Neanche un uomo? In Italia? Al Grande Fratello? Non lo so…” ha prontamente replicato Soleil “Sarebbe la rivoluzione ed anche per come è iniziato questo, con tutte, tantissime donne e pochi uomini sarebbe proprio il coronamento più bello”.







“Anche perché questa è stata l’edizione delle donne. Alla fine le donne hanno litigato, si sono amate, si sono baciate, tutto noi donne!” ha aggiunto Sophie rivelando che una finale del Gf Vip così, di sole donne, sarebbe un bel messaggio da far arrivare a casa. Intanto gli animi si scaldano e ieri Barù ne aveva dato prova togliendo Jessica dalla lista dei ‘salvabili’.



“Tanto, se parte vicino a noi (la catena dei salvataggi, ndr), io salvo Davide, te (Giucas, ndr) e Soleil. Questa è la mia alleanza, fino alla fine. L’ho già detta a tutti. Tu, Soleil e Davide, non me ne frega un c…o di nessun altro. Nemmeno di Jessica. C’è l’allenaza dall’inizio. Si, mi sta simpatica, ma tu, Davide e Sole. Punto!”.