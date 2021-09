Il ‘GF Vip 6′ è entrato ormai nel vivo e sta già succedendo di tutto nella Casa più spiata d’Italia. Al centro delle polemiche soprattutto Amedeo Goria, accusato di essersi avvicinato un po’ troppo ad Ainett Stephens. Ma c’è anche tanto altro, infatti è arrivata una confessione da parte di Tommaso Eletti, il quale ha rivelato di aver avuto problematiche con la droga in passato. E anche Raffaella Fico si è aperta maggiormente, raccontando alcuni aneddoti riguardanti il suo passato con Balotelli.

A proposito della showgirl, questo quanto svelato: “Andai a casa sua, lui era con gli amici, il fratello e la mamma. Non mi aprì e chiamò la polizia. Andai via con la polizia e la mia bambina”. In quel periodo portava in grembo Pia, la loro bambina, ma all’epoca il calciatore rifiutava la gravidanza. “Eravamo giovani e abbiamo fatto tanti sbagli entrambi”, ha poi aggiunto visibilmente scossa, con gli occhi lucidi. Ora sono invece uscite fuori due notizie bomba che fanno riferimento ad altrettanti concorrenti.

Ma nelle ultime ore sono uscite fuori news davvero interessanti su due vipponi del ‘GF Vip 6’ e a sganciare le bombe sono stati gli esperti Amedeo Venza e Deianira Marzano. Entrambi hanno ricevuto delle segnalazioni e il primo caso è inerente ad un presunto fidanzamento di un concorrente, totalmente finto. Quindi, questa ragazza che ha fornito le informazioni in merito ha detto di aver rinunciato al corteggiamento con lui perché le avrebbe riferito di avere un’unione amorosa, nata per interessi.





E sono state pubblicate anche le conversazioni di questa ragazza, che confermerebbero la finta relazione di un concorrente del ‘GF Vip 6’. La seconda notizia è un coming out che potrebbe arrivare ben presto. Un vippone sarebbe omosessuale e sarebbe quindi in procinto di rendere pubblico il suo orientamento sessuale, che finora non è mai uscito fuori. In nessuno dei due casi in questione è stato però riferito il nome dei protagonisti, infatti Venza e Marzano non lo hanno potuto fare per privacy.

Ovviamente il popolo della rete è impazzito, dopo aver appreso queste voci su due concorrenti del ‘GF Vip 6’ ed è già partito il toto-nomi. Non sono ancora uscite fuori indiscrezioni sugli identikit dei vipponi in questione, ma sicuramente nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più. E chissà se già nella prossima puntata in diretta Alfonso Signorini non farà qualche annuncio sensazionale.