L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata ricca di colpi di scena. Liti in casa e in studio, con una sfuriata di Alfonso Signorini contro alcuni vipponi e il conduttore è stato massacrato per non aver rimproverato Katia Ricciarelli, protagonista di scivoloni e pesanti critiche contro alcune concorrenti del GF Vip 6.

Ai concorrenti Alfonso Signorini ha mostrato alcuni post pubblicati da Clarissa Selassiè, che dal momento della sua eliminazione ha intrapreso una vera e propria battaglia contro alcuni dei suoi ex coinquilini. La più piccola delle princess ha avuto un altro confronto con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, ma poi la lite è proseguita coinvolgendo anche gli altri concorrenti.

GF Vip 6, torna il doppio appuntamento

Miriana Trevisan che si è lamentata degli atteggiamenti della cantante lirica, spesso accusata anche dal pubblico a casa e nel discorsi si è introdotta anche Soleil Sorge e da lì è scoppiato un vero caos. L’eliminato della 31esima puntata del GF Vip 6 è Eva Grimaldi con il 21,9% dei voti (Barù 28,7%, Federica Calemme 26,8% e Alessandro 21,9%).





Al televoto sono finite tre donne: Soleil, Nathalie e Carmen. Ora il GF Vip 6 torna alla sua formula iniziale, quella del doppio appuntamento. Dopo le festività natalizie e la prima puntata del nuovo anno, il reality show torna in onda venerdì 7 gennaio. La notizia è arrivata da TvBlog.it. La puntata speciale del Viaggio nella grande bellezza dedicata al palazzo del Quirinale è saltata e su Canale 5 tornerà il GF Vip 6.

“Secondo quanto apprendiamo – si legge su TV Blog – negli ultimi minuti il comitato editoriale dell’azienda sita a Cologno Monzese in provincia di Milano, ha deciso per la cancellazione di questo documentario. Al suo posto andrà in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6, il reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, la cui nuova puntata era appoggiata nella serata di lunedì 10 gennaio”. Una vera gioia per Alfonso Signorini, che ora torna con il doppio appuntamento.