Prosegue il Grande Fratello Vip 6: la puntata di lunedì 31 gennaio è l’unica della settimana dal momento che nei prossimi giorni inizia il Festival di Sanremo e pertanto non ci sarà la puntata di venerdì 4 febbraio. Quindi tanto spazio sarà dedicato alle varie dinamiche che si stanno sviluppando all’interno della Casa. Soprattutto la storia tra Delia Duran e Alex Belli. In queste ultime ore, infatti, c’è stato un colpo di scena del tutto inaspettato.

Delia Duran ha scelto di chiudere la sua relazione con l’attore lo ha fatto togliendosi la fatidica fede nuziale e confermando in casa la sua decisione di non tornare più indietro e quindi di mettere un punto a questo matrimonio che sembra fare acqua da tutte le parti. Resta da capire quale sarà la reazione di Alex Belli, se si considera il fatto che la moglie si è messa a “festeggiare” con Gianluca Costantino, uno dei nuovi arrivati in casa.

Sarà inoltra la puntata in cui Gianmaria Antinolfi abbandonerà il reality. Anche sua mamma Esmeralda Vetromile, intervistata dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, ha confermato che, presto, il figlio uscirà dal loft di Cinecittà per riprendere in mano il proprio lavoro: “Sì da tempo è impegnato come manager nel campo della moda. E credo che ancora di più ora ha compreso che questa è la sua strada”.





Durante l’ultima puntata Alfonso Signorini ha lanciato il televoto all’insaputa dei vipponi: cioè loro credono che si tratti di una eliminazione, in realtà il concorrente più votato non solo sia immune per il prossimo televoto, ma sarà anche un candidato a diventare finalista. E il fatto che ci siano Soleil Sorge e Delia Duran al televoto insieme a Giucas Casella, ha scatenato i fan e gli utenti del web. Dai sondaggi Delia Duran sembrerebbe essere in testa, ma tutto può cambiare fino a quando Alfonso Signorini non comunicherà l’esito del televoto.

Insomma il pubblico dovrà prendere una importante decisione per le sorti dei vipponi. Soprattutto per coloro che sono al televoto: i concorrenti, dopo averli nominati, credono che lunedì 31 gennaio uno di questi tre dovrà abbandonare il cast del GF Vip ma, in realtà, questa non è la verità dei fatti. Alfonso Signorini, infatti, ha svelato che questo lunedì sera ci sarà la proclamazione del primo finalista della sesta edizione del reality show.