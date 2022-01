Panico dentro la casa del GF vip per alcune frasi di Delia Duran, la modella di origine venezuelane avrebbe detto di non sentire più odori e sapori, due dei sintomi più frequenti dell’infezione da Covid. A riportare la notizia è Il Giornale. Una vera e proprio bomba dopo che ieri Delia si è avvicinata in maniera molto sospetta a Soleil Sorge, facendo cadere le braccia ai tanti spettatori increduli davanti a questa nuova amicizia. Per chi non avesse seguito la diretta ecco come sono andati i fatti.



Nell’atmosfera festaiola della serata di sabato Soleil aveva tentato di abbracciare Delia, che aveva contraccambiato. Un bacio sfiorato anche tra di loro, a cui però Delia aveva sorriso mostrando un due di picche. Insomma, qualcosa di assolutamente inaspettato. Come inaspettato è stata la sua uscita che, sempre a quanto riporta il Giornale, sarebbe stata tagliata dalla censura. Forse per non creare allarmismi e risparmiare violente critiche alla produzione ed Alfonso Signorini.



Già prima dell’ingresso, del resto, si mormorava che Delia Duran potesse aver contratto il Covid. Colpa di un ritardo nell’entrata del gioco. Il suo ingresso era stato fissato per metà dicembre ma poi era stato rinviato per motivi non noti, che avevano fatto sospettare il contagio. “Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività a Covd-19”.







Quindi Delia Duran aveva continuato: “Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente. Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto… Ma sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo! Grazie del vostro affetto”.



Tornando a quanto successo ieri, i complottisti non hanno dubbi. “Delia, prima di essere censurata, ha detto che non sente più i sapori”, hanno ribadito. In rete e sui social in molti sono convinti che Delia sarebbe entrata nella casa con il coronavirus. C’è chi scrive: “Delia ha sicuramente il covid visto che ha detto che non sente più i sapori e hanno censurato e no, con la normale influenza i sapori si sentono. Quella ha per forza il covid e non ha fatto nemmeno la quarantena prima di entrare”.