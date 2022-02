Incredibile ma vero, Delia Duran è la prima finalista del GF Vip 6. Il verdetto è arrivato durante la 40esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini lasciando senza parole quasi tutta la casa.

La moglie di Alex Belli – che rientrerà al GF Vip 6 per due settimane – era al televoto con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri e nell’ultimo scontro finale con l’attore ad avere la meglio è stata proprio la modella venezuelana, entrata a far parte del gioco molti mesi dopo l’inizio del reality, rispetto agli altri concorrenti con cui è andata al televoto.

GF Vip 6, Delia Duran critica Jessica Selassiè

“Ma vaff***”, è stato il commento più o meno ironico di Davide Silvestri dopo l’annuncio di Alfonso Signorini. Entusiasta invece Alex Belli, che dallo studio si è detto felicissimo per il verdetto del televoto. “Delia è una bellissima anima, te lo meriti tutto amore”, ha detto l’attore nonostante la crisi in atto con la moglie. Anche nella casa gli altri concorrenti non hanno preso bene la notizia.





Tra queste anche Jessica Selassiè, che nei giorni scorsi si è lamentata della vicinanza della modella con Barù, per il quale nutre un particolare interesse. Nel dopo puntata Delia Duran si è confidata con Nathaly Caldonazzo e “Va bene fare pace, però il feeling tra me e lei non c’è. Io per lei sono un peso, una minaccia, perché non posso scherzare con Barù, non posso ballarci, non posso dire una battuta di troppo. Poi le puzzano le ascelle. Tu hai sentito?”.

Delia "a jessica le puzzano le ascelle" ma sei una latrina tu allora#jerù #jessvip February 8, 2022

Il video di Delia Duran ha fatto il giro dei social e i fan di Jessica Selassiè hanno durante criticato la frase pronunciata dalla moglie di Alex Belli e prima finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. “Ora che Delia è finalista può sparlare di tutti? Può anche dire che Jessica gli puzza le ascelle? Ma dai su, senza parole veramente”.