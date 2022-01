Sono giorni difficili per Delia Duran al GF Vip. La modella venezuelana ha da poco varcato la porta rossa e lo ha fatto per cercare di mettere insieme i cocci della relazione con Alex Belli, il marito che all’interno della Casa ha stretto una amicizia speciale con Soleil Sorge. L’ultima puntata è stata piuttosto movimentata ed è stata caratterizzata dall’uscita di scena dell’attore cacciato dallo studio da Alfonso Signorini. In queste ore sta cercando di recuperare un minimo di tranquillità e si sta lasciando andare ad alcune confessioni sulla sua relazione con Alex Belli e sul suo passato.

Dopo la puntata ha rivelato a Soleil Sorge alcuni particolari intimi sul suo rapporto con l’attore. “Lui mi ha raccontato del vostro rapporto con fattori e ideali che io comprendo alla perfezione. Sulla base di quello avrebbe dovuto dirti tutta la verità, è così che si mantiene un rapporto del genere”, ha spiegato l’influencer a cui Delia Duran ha risposto con un segreto un’esperienza passata con il marito: “Ci siamo divertiti, il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una sc***ta la sua amica, io sono fatta così, lo dico tranquillamente. A me piacciono le donne. Eravamo una coppia che nessuno poteva combattere”.

Poi si è sfogata con Manila Nazzaro e ha ringraziato Alex Belli per averla aiutata ad uscire da una relazione tossica: “Io ho parlato anche delle cose belle e intense che abbiamo affrontato in questi anni insieme – ha iniziato Delia Duran – Ad esempio ad inizio relazione lui mi ha aiutata ad uscire da un rapporto che mi ha distrutta. Noi è vero che abbiamo combattuto tante cose, come quando abbiamo combattuto contro il mio ex, che mi ha maltrattata psicologicamente e fisicamente”.





Parlando con Federica Calemme ha spiegato la sua infanzia difficile. Quando era piccola lei e la sua famiglia non avevano una casa dove poter vivere e si è sciolta in un pianto liberatorio: “ Il mio sogno più grande era comprare una casa a mia madre, misi tutti i soldi da parte. Noi non avevamo una casa dove vivere, dormivamo da un parente. Volevo farlo per lei e così è andata. Quando sono arrivata in Italia era il mio obiettivo, le ho comprato una casa e gliel’ho arredata. Ho fatto tanto per lei”.

C’è stato ancora spazio per discutere di Alex Belli: quanto accaduto nell’ultima puntata ha creato ancora più confusione nella testa di Delia Duran: “Sono in confusione, ho visto una cosa paradossale ieri. Mi manca quella complicità che avevamo. Lui è uscito per recuperare il nostro rapporto ma non mi ha detto alcune cose per paura”. Crede che l’amore che li lega è ancora attivo e per questo motivo non esclude la possibilità di dargli una nuova chance. “È lui che deve fare il passo, vediamo come si comporta”, ha aggiunto la modella venezuelana.