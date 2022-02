L’argomento che sta catalizzando l’attenzione di tutti in questo GF Vip 6 è il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Da quando è iniziato il reality non si fa altro che parlare di loro. Inizialmente in Casa c’erano solo l’attore e l’influencer. Tra loro è nata sin da subito una forte complicità che è stata definita da Alex Belli: “Chimica artistica”. Ma Alex Belli ha una donna al fuori del gioco: è la modella venezuelana Delia Duran.

Alex Belli ha sempre parlato di amore libero, poi quando Delia Duran è entrata in Casa per parlargli lui le è saltato al collo e di conseguenza è stato eliminato dal gioco. Quindi il GF Vip ha deciso di fare entrare Delia Duran in Casa: la modella ha accettato spiegando che aveva bisogno di varcare la porta rossa di Cinecittà per capire tutto quello che è successo. Alex Belli è rimasto fuori e in una puntata ha ammesso di amare tutte e due le donne.

L’attore ha anche accettato di fare la quarantena per poter rientrare in Casa e avere un confronto definitivo con Delia Duran e Soleil Sorge. Situazione che è deflagrata definitivamente quando le due donne si sono dare un bacio appassionato dopo una festa e Soleil Sorge ha litigato con Alex Belli ammettendo di essere innamorata di lui. Delia Duran è rimasta fuori da questa discussione e ha scelto di restare in Casa dopo l’uscita di Alex Belli anche perché il pubblico attraverso il televoto l’ha mandata direttamente in finale.





Ora a parlare di Delia Duran è l’ex marito, l’imprenditore Marco Nerozzi che in una intervista rilasciata a DiPiù Tv si dice “preoccupato per Delia. Sta soffrendo in questa tempesta”. Va detto che Alex Belli e Delia Duran non sono sposati. Anzi, stando a quanto dice l’imprenditore sarebbe ancora sposata con lui, dato che “non abbiamo ancora firmato le carte del divorzio”, si legge su DiPiù Tv. Inoltre l’ex marito rincara la dose su Alex Belli: “Non si sta comportando da marito. Finto matrimonio e finto marito. Non lo sopporto”. E conclude: “Sto male nel vederla così. Mi auguro che apra gli occhi”.

Nel frattempo Alex Belli non era presente in studio durante la puntata di giovedì 24 febbraio: “Dove si sarà nascosto? Noi continueremo a cercarlo”, le parole di Alfonso Signorini che poi, nel corso della puntata, ha voluto comunicarlo a Delia Duran. “Ho una notizia da darti: Alex stasera non è qui con noi. Lui ha preferito prendersi una pausa da questa situazione, che lui stesso ha alimentato. Ha bisogno di stare solo con i suoi pensieri”. Ma Delia Duran non sembra convinta e fa notare che il video che ritrae Alex Belli nel deserto potrebbe essere di un anno fa. Non ne è sicura, ma le sembra che quelle siano immagini di un viaggio fatto tempo fa.