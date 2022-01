“Sapete che fa?”. Alex Belli, nuova bufera su Delia Duran dopo le rivelazioni nella notte al GF Vip

Delia Duran si è confidata con Jessica Selassiè raccontando alcuni dettagli sulla sua vita privata con Alex Belli. Dettagli finora rimasti sepolti che hanno lasciato senza parole tutti gli spettatori del GF Vip che dentro la casa hanno visto un altro Alex. Significativo che Delia abbia scelto di raccontare tutto a Jessica sintomo che la ragazza è davvero come appare. E tanti sperano sia lei la vincitrice del reality. “Una ragazza speciale. Ogni giorno che passa si dimostra una ragazza speciale”.



“Veramente uno spettacolo. Umanamente è straordinaria, di un acume, di una empatia, di una sensibilità fuori dal comune… soprattutto lì dentro. Speciale, davvero. E purtroppo lei non lo capisce…. ha troppo poco stima di sè. Invece vale… eccome. Vorrei vincesse lei”. E ancora: “Jessica sei di una bontà e semplicità unica. In quella casa diventi rara, vorrei tu ti isolassi in un punto della casa..per vedere chi sentirebbe la tua assenza (fino a orario di cena, perché li senza di te manco un caffè si sanno fare) e verrebbe da te per ASCOLTARTI e non solo parlare dei LORO problemi”.



“É un’edizione , in generale , con tanta povertà d’animo, oltre a razziste, omofobe e maleducate arroganti…c’è proprio poca voglia di ascoltare le persone. Tu lo fai”. Nei giorni scorsi Delia Duran era stata al centro di un nuovo teatrino con Alex Belli. “Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me”.







E ancora: “So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”. E dire che solo poche ore prima Alex Belli si era rivolto a Delia Duran con ben altri termini.“Io ho scelto te e ho interrotto il mio percorso per seguirti. È inutile che fai Santa Maria Goretti. Dimostra chi sei e non farti forviare da quelle persone che stanno li dentro”.



E ancora: “Io ti chiedo perdono se ti ho fatto soffrire, ma quello che siamo noi è un rapporto libero”. Ora Delia Duran è tornata ad attaccarlo, ha raccontato a Jessica di come in casa non abbiamo mai né cucinato né aiutato. Insomma, tutto il contrario di quello che faceva al GF Vip. E polemiche sono scoppiate sulla modella accusata di non raccontare la verità.