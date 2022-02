Sorpresa al GF Vip 6. Tornato in diretta, in prima serata su Canale 5, lunedì 7 febbraio 2022, ha già un finalista. Anzi, una: è Delia Duran. La moglie di Alex Belli nonché l’ultima arrivata nella Casa ha battuto al televoto prima Soleil Sorge, poi gli altri veterani del reality show. Ovvero Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro.

Ancora una volta il pubblico ha dimostrato di amare la modella venezuelana, che arrivata in studio per il faccia a faccia con l’attore di Vivere ha trionfato con il 36% delle preferenze. Davide Silvestri è stato votato dal 33% del pubblico votante del GF Vip 6 mentre rispettivamente 27% e appena il 4% di voti sono andati alla ex Miss Italia e alla cantante lirica. Come detto il risultato delle votazioni è stato annunciato in studio, davanti a opinioniste ed ex concorrenti.

GF Vip 6, Davide Silvestri minaccia l’addio

Già in studio, al GF Vip 6, Davide Silvestri è sembrato deluso dal verdetto del televoto. Ma in effetti anche ore prima, nel pomeriggio, aveva parlato della cosa con Barù: “Non so come andrà il voto, ma se mai dovesse essere che lei vince io lì prenderò delle decisioni. In base a come sarà lo svolgimento vedrò cosa fare”. E infatti subito dopo un blocco pubblicitario Alfonso Signorini ha rivelato: “Davide Silvestri ha addirittura minacciato di uscire dal GF Vip perché non accetta che Delia abbia vinto contro di lui. C’è molto malumore vi assicuro”.





In diretta l’attore ha minimizzato (“Ho malumore sì, ma non sono offeso”), ma finita la 40esima puntata del GF Vip 6, come riporta il sito Biccy, Davide Silvestri si è lamentato anche con Manila Nazzaro: “Sono molto deluso da com’è andata, non è che mi nascondo. Speravo di vincere o che comunque ad arrivare in finale fosse uno dei vecchi, non lei certamente. Non è che ora dico ‘ah brava che bello che hai vinto’”.

… sempre a proposito di dito nella piaga… ecco come hanno reagito i VIPPONI alla notizia di Delia diventata ufficialmente prima finalista di #GFVIP. pic.twitter.com/HyC5KgdIXY February 7, 2022

E ancora: “Sono deluso, molto deluso dallo show. Quindi il mio ragionamento a mente lucida è ‘se io ho perso adesso contro di lei, significa che anche in finale non la batterò e non vincerò mai il programma’. Poi sono stanchissimo, anche avessi vinto comunque sarei stato stanco, sono passati 5 mesi e non ce la faccio più, siamo tutti molto provati credo. […] Il mio è un ragionamento logico, lei in finale ci batterà se già ha vinto adesso”.