All’interno della casa del Grande Fratello Vip è entrata Alessia, la fidanzata d Davide Silvestri. Una dolce sorpresa che il vippone ha apprezzato. “Sono molto emozionata”, le prime parole appena si ritrova di fronte al suo fidanzato, che si commuove all’istante. “Sono orgogliosa dell’uomo che sei, dei tuoi valori e del rispetto che hai per gli altri e soprattutto nei miei confronti”, dice Alessia. “Continua davvero così. Ti amo davvero e provo per te un amore immenso. Non potevo aspettarmi di meglio. Me la cavo alla grande comunque”, lo rassicura la ragazza.

Davide Silvestri visibilmente emozionato si inginocchia e finalmente può esprimere i sentimenti che per troppo tempo ha tenuto dentro: “Mi manchi tantissimo, ci sono delle belle ragazze qui ma sono bravissimi. C’è una cosa che volevo dire prima di salutarci: io ti amo da impazzire. Per me ci siete solo tu e Kekko”. Negli ultimi giorni aveva confessato ai suoi coinquilini di non riuscire a dire “Ti amo” alla sua ragazza, forse perché “mi vergogno”.

Al momento delle nomination, c’è stata una richiesta precisa da parte di Davide Silvestri ad Alfonso Signorini: Sai che io mi diverto sempre con le nomination, oggi la verità no. Perché sai, devo trovarti la motivazione… Avrei preferito votare qualcuno che è innominabile ma ‘non ci aprite i cancelli’, quindi non possiamo giocare tutti alla pari”. Quindi è intervenuto il conduttore che ci ha tenuto a fare una precisazione: “Davide, scusami eh. Ma vi ricordo che non siamo noi ad ‘alzare i cancelli’, ma siete voi a nominare i preferiti. Noi non c’entriamo nulla”.





Una critica simile era stata fatta in precedenza anche da Aldo Montano. In questa edizione il GF Vip consente alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli di salvare una persona a testa e renderla immune. Concorrenti che vanno ad aggiungersi a quelli già scelti dai membri della Casa. “E vabbè allora che mettano un occhio esterno che decide tutto. Arriveremo al punto che diranno ‘tu hai lavato i piatti, fatto le dinamiche e allora stai qui. Te hai avuto rapporti intimi e quindi bene stai pure te, tu invece non hai creato nulla ed esci”.

Perché noi, siamo pieni come Davide degli immuni degli autori.#gfvip pic.twitter.com/5JBglpYUJU November 13, 2021

A questo punto Davide Silvestri ha fatto la sua nomination e ha nominato le sorelle Selassiè. “Nomino le Princess. Dedicato però, ed è un piccolo consiglio, a Lulù in particolare. Purtroppo sono insieme, altrimenti non le avrei nominate. Avrei scelto Francesca nella mia lista nera, invece l’ho lasciata stare. Faccio il nome di Lulù solo perché a volte mi dispiace come risponde alle sorelle, anche se io facevo peggio. Ascoltarle di più e risponderle meno male”.