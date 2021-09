“La verità sul segreto di Soleil”. GF Vip 6, svelato cosa ha detto Gianmaria Antinolfi a Miriana Trevisan

Al GF Vip 6 i concorrenti si stanno ancora “studiando” ma alcuni, dividendo gli stessi spazi, hanno già raggiunto un buon livello di confidenza. Come Manuel Bortuzzo e Alex Belli, protagonista di un bellissimo gesto nei confronti del giovane romano, la coppia composta da Giucas Casella e Francesca Cipriani e quella tra Bortuzzo e Lulù, una delle principesse etiopi.

Ma anche liti, come quella tra gli ex Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Nei giorni scorsi l’influencer ha dichiarato che il suo ex è arrivato al limite dello stalking e ha minato la sua libertà personale in più occasioni. La rivelazione di Soleil Sorge non poteva che fare andare su tutte le furie il gieffino. “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati”, aveva detto il vippone dopo le accuse, rivelando poi un segreto su Soleil a Miriana Trevisan.

GF Vip 6, svelato cosa ha detto Gianmaria Antinolfi a Miriana Trevisan

Nel video si vede l’imprenditore parlare all’orecchio di Miriana Trevisan per ben 12 secondi per poi staccarsi e continuare a camminare. Poi, poco dopo, si è di nuovo voltato verso di lei, che era palesemente scioccata, e ha detto: “Sai perché io rido?”, avvicinandosi di nuovo al suo orecchio e sussurrando frasi incomprensibili per altri 15 secondi che hanno lasciato di nuovo esterrefatta la showgirl.





“Speriamo non si sia sentita perché è pesante”, ha commentato subito Miriana Trevisan. “L’ho detta solo a te questa cosa“, ha chiuso l’imprenditore. “Sono davvero tanto ferita. Sentirlo parlare delle volte che mi ha… Di quello che è successo nel privato tra di noi. L’unico mio sbaglio forse è stato quello di avere una debolezza nei suoi confronti. Ovviamente c’era del sentimento da parte mia”, ha detto Soleil Sorge parlando delle frasi rivolte da Gianmaria a Miriana.

Per carota questo odio verso Soleil non lo concepisco! #gfvip https://t.co/UO9ohABRBx September 25, 2021

“Sentirlo parlare di mio padre e di come non voglia passare più di tre giorni nella stessa stanza con me, di quello che c’è stato tra di noi nel privato… Di una donna… Tu sei andato dietro a delle persone a parlare nell’orecchio. Mi sono vergognata per te. – ha detto ancora Soleil – E non ho più interesse nel giudicarti. Sono veramente delusa. Ora continuavi a venire da me e dirmi di stare uniti”.