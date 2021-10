“Ma che state combinando”. GF Vip 6, veleno contro Manuel Bortuzzo e Lulù. Ormai se ne sono accorti tutti

Prosegue tra tanti bassi e pochi alti la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè al GF Vip 6. Nei giorni scorsi il giovane, noto alle cronache per essere rimasto coinvolto in una sparatoria nel quartiere Axa di Roma, a causa della quale è costretto su una sedia a rotelle, si è lasciato andare mostrando indifferenza e fastidio alla presenza della principessa.

“Pesante”, “pressante”, “un accollo infinito”, così è stata dipinta dal web Lucrezia Selassiè nei confronti del giovane. In settimana Manuel Bortuzzo ha più volte allontanato la ragazza che tentava di baciarlo. A un abbraccio della principessa, Bortuzzo ha risposto: “No ti prego, questa camicia costa tantissimo”. Sui social utenti scatenati: “Manuel è uno dei miei preferiti ma in questa situazione preferisco Lulù almeno lei è sincera lui dovrebbe dirglielo che non è interessa proprio per non farla poi rimanere male”, “Non capisco perché Manuel continui questo teatrino quando ormai è palese che a lui Lulu interessa poco”.

GF Vip 6, critiche social per Manuel Bortuzzo e Lulù

In questi giorni la scena si è ripetuta più volte al GF Vip 6 e nuovi problemi sono affiorati con il rientro in casa di Aldo Montano. La notizia fatto felice Manuel Bortuzzo, pronto a tornare a dormire con l’amico ma fin da subito Lulù ha ammesso a Manila Nazzaro di esserci rimasta male, visto che i giorni in cui Montano era fuori, lei e Manuel hanno sempre dormito assieme.





Nonostante l’intenzione di Bortuzzo di dormire con l’amico, Lulù si è nuovamente intrufolata nel letto riuscendo a dormire con Manuel, reo di non prendere una posizione e di non chiarire la situazione con lei. “Cara Lulù lo vuoi capire che non sei la tipa x Manuel….caro Manuel diglielo in faccia che non ti piace e chiudiamo sta finta storiella”, è uno dei tanti commenti su Twitter, dove sono in molti a ritenere che Manuel non sia affatto interessato a Lucrezia Selassiè.

Manuel ha capito di aver fatto una cavolata montando una storiella, non si rende conto che sta uscendo peggio, continuando ad alimentare qualcosa che non c’è. Aldo fa bene ad arrabbiarsi e spero che lo metta alle strette a fare una scelta, io personalmente non ne posso più #gfvip https://t.co/gFRLoWpvnw October 4, 2021

“Ragazzi io adoro Manuel ma su questo fatto per stasera mi spiace ma non è molto difendibile. Spiego: Lui è palesemente allo stremo ma non fa niente di concreto per stabilire che lei ha rotto il ca…, quindi un po’ se la cerca, e se Aldo si incazza scusate ma fa bene”, “Raga basta giustificare Manuel, è ridicolo tanto quanto è evidente che Lulú sia problematica #gfvip”. Intanto ieri sera Aldo Montano, spodestato dal suo letto da Lulù, ha deciso di dormire con Giucas spiegando però a Manuel che dovrebbe prendersi le sue responsabilità. Ormai la situazione tra Bortuzzo e Lulù è davanti agli occhi di tutti.