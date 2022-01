“Punizione, così imparate”. GF Vip, autori senza pietà: provvedimento disciplinare per i concorrenti

Il GF Vip si fa sentire. Non è la prima volta che i concorrenti vengano puniti. Qualche settimana fa gli inquilini della Casa di Cinecittà sono stati puniti a causa della scarsa cura nella pulizia della casa. Erano state sia Manila Nazzaro che Katia Ricciarelli a lamentare la disattenzione da parte di numerosi vipponi tra chi salterebbe i turni e chi invece non si farebbe problemi a lasciare i mozziconi di sigaretta dappertutto. Lo avevano fatto in diretta durante una puntata.

E il giorno successivo è arrivata la punizione da parte del GF Vip. Furono Manila Nazzaro e Soleil Sorge a leggere il comunicato in cui era contenuta la punizione del taglio del budget per la spesa a causa della loro scarsa cura nei confronti della Casa. “Vip, il budget per la vostra spesa settimanale sarebbe stato di 380 €. Peccato che per via della gestione dell’ordine e della pulizia della Casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, il totale a vostra disposizione da 380 passa a 266 €. Buona spesa zozzoni”.

E nelle ultime ore è arrivata un’altra punizione. Nonostante siano da quattro mesi in Casa, i concorrenti pare non abbiano capito alcune regole fondamentali alle quali attenersi. E di conseguenza gli autori sono spesso costretti a richiamare coloro che non indossano correttamente i microfoni o non svolgono a dovere le pulizie dell’appartamento. A seguito dei ripetuti rimproveri, il GF Vip 6 ha deciso di intervenire e così Manila Nazzaro e Barù Gaetani hanno letto al resto del gruppo il comunicato giunto da parte degli autori.





La produzione ha così deciso che i Vipponi, avendo infranto il regolamento del reality, per questa settimana avranno un budget ridotto per la spesa: “Vipponi, il Grande Fratello ha deciso di decurtare dal budget della vostra spesa ben il 30% a causa dei troppi e continui richiami effettuati per il non rispetto delle regole, tra le quali il non utilizzo del microfono, scorretto utilizzo degli occhiali da sole in casa, sigarette in terra e pulizia della casa. Questa settimana avrete a disposizione 224 euro, ossia più o meno 14 euro a testa”.

Insomma per i vipponi non sarà semplice provvedere alla spesa avendo un budget ridotto. A tal proposito è intervenuta Miriana Trevisan che pensa che, almeno per questa volta, potevano evitare di dividersi nuovamente in gruppi per la cucina ma di unire i soldi a disposizione per condividere tutti insieme la spesa a disposizione. Ne parla con Jessica Selassiè, pensando però che sarebbe stata accantonata subito. La principessa spiega che, anche se non mangia determinati prodotti o alimenti, li ha sempre considerati nella lista pensando non solo a sè stessa ma all’intero gruppo che probabilmente li avrebbe apprezzati.