Al GF Vip 6 la giornata è stata movimentata da un comunicato stampa che ha annunciato un gioco per conoscere meglio i nuovi concorrenti. Alex Belli e Biagio D’Anelli hanno radunano gli inquilini della casa di cinecittà per comunicare loro la bella notizia.

“Vipponi, nella Casa siete di nuovo in venti e, alcuni fra di voi, sono entrati da poco tempo. Grande Fratello vi suggerisce di ripercorrere i primi settanta giorni della vostra avventura raccontando fatti e storie che avete vissuto insieme a cominciare da quel lontano tredici settembre”. I due vip decidono di dividere i concorrenti in categorie per organizzare al meglio i racconti: il mondo funny, quello degli scontri, il mondo degli amori e, infine, i racconti culinari.

GF Vip, sfuriata di Alex Belli contro i concorrenti

Tanti i ricordi e gli aneddoti raccontati dai concorrenti del GF Vip 6, ma dopo poco alcuni di loro hanno abbandonato il gioco per andare a sistemare la cucina e a lavare i piatti che erano rimasti nel lavandino. Concluso il gioco Alex Belli è sbottato e mentre si trovava in giardino con alcuni compagni di avventura ha mostrato tutto il suo disappunto per questo comportamento.





“Mi dicono di fare il moderatore, poi la gente si alza e se ne va via. – ha detto un infuriato Alex Belli – Questo è il rispetto di quello che è il gioco all’interno del Grande Fratello. Questa è una roba che mi fa davvero incaz***. Ma che ca*** avete da fare il pomeriggio? Dite che non avete mai niente da fare, e che volete un comunicato. Poi arriva e vi alzate per andare a pulire i piatti”.

Alex Belli non è riuscito a trattenere la calma e ha continuato a dare addosso ai vip: “Ecco, questa è la vostra attività. Il racconto del vostro Grande Fratello è stare in cucina tutto il giorno, raccontate sta roba. Siete in televisione, non siete a pulire le cucine. In 70 giorni non avete una cosa da raccontare. Non c’è rispetto nemmeno per il comunicato del Grande Fratello, non è un’idea mia. Questo non è lo spirito giusto”. La reazione di Alex Belli ha spiazzato i vip, che però hanno deciso di non controbattere e di lasciarlo sfogare. (Il video)