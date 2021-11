“Entrano loro come concorrente unico”. GF Vip, colpo di scena: doppio sì incassato da Alfonso Signorini

Colpo di scena al ‘GF Vip 6’. Come annunciato da Alfonso Signorini, ci saranno nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia a partire da lunedì 22 novembre. E altri ce ne saranno anche a dicembre. Tra i tanti nomi circolati finora, a fare rumore sono in particolare due, visto che a sorpresa dovrebbero entrare insieme e formare un unico concorrente. Eppure non si tratta di familiari, come accaduto alle sorelle Selassié. Una scelta che potrebbe sorprendere non poco i telespettatori del reality show.

Nell’ultima puntata Soleil Sorge ha demolito Gianmaria Antinolfi: “Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi… Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere”.

Ad annunciare la notizia bomba sui nuovi ingressi al ‘GF Vip 6’ ci ha pensato Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram ufficiale. L’esperto di gossip, che ha azzeccato diverse volte le sue anticipazioni, ha scritto un post che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dovrebbero infatti entrare un uomo e una donna, che comporranno una coppia. A quanto pare invece sarebbero da eliminare dalla lista i nomi degli ex ‘Uomini e Donne’, Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, che non prenderanno parte alla trasmissione.





Secondo Rosica dovrebbero entrare dalla fatidica porta rossa del ‘GF Vip 6’ due concorrenti che già hanno preso parte a vecchie edizioni del programma. Stiamo parlando della showgirl Valeria Marini e del chirurgo dei vip, Giacomo Urtis. E la cosa più eclatante è che non gareggerebbero da soli bensì come unico concorrente in lizza per vincere la trasmissione. Non resta che aspettare ovviamente i comunicati ufficiali della produzione, ma la voce è davvero insistente e decisamente affidabile.

Durante una clip mandata in onda durante la diretta del ‘GF Vip 6’, in cui si vedeva Manuel Bortuzzo in atteggiamento molto affettuoso con Solei Sorge, Alfonso Signorini ha fatto una battuta alla principessa e per questo motivo è stato duramente attaccato sui social. “Adesso durante la diretta fa la favolosa e dopo va là a frignare”, ha detto il conduttore del programma, generando polemiche.