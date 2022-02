Puntata ricchissima l’ultima del GF Vip 6: Delia Duran preferita a Soleil Sorge e convinta di rompere con Alex Belli, Gianmaria Antinolfi fuori dalla Casa, Biagio D’Anelli di nuovo dentro per sorprendere Miriana Trevisan, le nomination per votare il primo finalista di questa edizione. Ma anche una comunicazione importante ai vipponi da parte di Alfonso Signorini.

Sul finire della diretta, la prima e l’ultima di questa settimana perché il reality show di Canale 5 si ferma e tornerà lunedì prossimo, il conduttore ha spiegato che per il gruppo è previsto un importante provvedimento disciplinare. Da qui il comunicato che, parole sue, non avrebbe mai voluto leggere. E che è stato una vera doccia fredda per i concorrenti del GF Vip 6.

GF Vip 6, comunicato per i vipponi

“Allora adesso vi richiedo un ultimo momento di grande attenzione, perché devo leggervi un comunicato che mi ha fatto recapitare il GF Vip 6 che mai avrei voluto leggervi – ha detto Alfonso Signorini entrando nella Casa – Io devo dirvi una cosa: ho cercato in tutti i modi di far cambiare idea al Grande Fratello. Però leggendo questo comunicato credo che il Grande Fratello abbia ragione. Ve lo leggo”.





A quel punto il conduttore ha letto il comunicato ai concorrenti del GF Vip 6: “Come sapete la vita nella Casa dovrebbe essere regolata oltre che da alcune norme anche dal semplice e basilare buon senso che, nella vostra convivenza, ultimamente sembra mancare e non poco. Sottrarsi al richiamo del GF Vip in confessionale, rifiutare di indossare i microfoni nonostante i ripetuti avvertimenti. E fumare in sauna o addirittura in Casa o in bagno. Non sono solo infrazioni del regolamento, ma evidenti mancanze di rispetto nei confronti dei vostri stessi compagni e del pubblico che vi segue costantemente 24 ore al giorno”.

Alfonso legge un comunicato di Grande Fratello molto importante: il budget settimanale viene decurtato del 50% in seguito ad alcuni comportamenti non consoni tenuti dagli abitanti della Casa. #GFVIP pic.twitter.com/30wCGrAkrX February 1, 2022

“Ci spiace ma il limite è stato superato da voi troppe volte. È chiaro che non colpa di tutti ma solo di alcuni. Per colpa di alcuni, però, si va di mezzo tutti. E quindi, per queste ragioni il vostro budget settimanale verrà decurtato del 50%”, la conclusione del conduttore del GF Vip 6. Le reazioni? Alcuni sono rimasti impietriti: Manila Nazzaro per esempio si sono messi le mani in testa. Katia Ricciarelli invece si è detta contenta nonostante il provvedimento sia a dir poco pesante. Più volte aveva sgridato i coinquilini per questi atteggiamenti.