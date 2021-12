Clarissa Selassiè fuori dal GF Vip fa strage. La coltellata a Manuel Bortuzzo: “Ha fatto benissimo”

Clarissa Selassiè è stata l’ultima eliminata del GF Vip 6. Durante la diretta del 29 novembre la concorrete ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà e tornare alla sua vita di tutti i giorni. Poco prima del verdetto annunciato da Alfonso Signorini, Lulù, che si trovava al televoto proprio con la sorella, ha avuto un attacco di panico e per Clarissa è stato molto difficile assistere al crollo della sorella.

L’eliminazione di Clarissa Selassiè ha gettato nello sconforto le sorelle Jessica e Lulù, che si sono strette a lei dopo l’annuncio del comunicato. La più piccola delle principesse ha abbandonato la casa ma molti utenti social hanno accusato la produzione di aver poco considerato Clarissa e la sua storia, imputando proprio a loro il verdetto del televoto.

GF Vip 6, il gesto di Clarissa Selassiè a Manuel Bortuzzo

“Effettivamente è assurdo che in due mesi e mezzo Clarissa non abbia avuto mezza clip, nessun racconto sulla sua storia, niente linea della vita e sorpresa il giorno dell’eliminazione“, si leggeva su Twitter poco dopo l’eliminazione della principessa. E ancora: “La sorpresa per le sorelle princess dopo due mesi che non ne avevano mai avuta una, fatta dopo mezzanotte, durata 5 minuti in croce, poco prima di sapere il verdetto finale tra Lulù e Clarissa! Come si vede che non sono raccomandate!“.





Ora che Clarissa Selassiè è tornata alla vita di tutti i giorni ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, iniziando da Karia Ricciarelli, con la quale ha avuto un duro scontro la sera dell’eliminazione. “Ancora sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere”, ha detto la principessa.

CONFESSO: Sogno che Clarissa torni in casa per un confronto con Manuel e lo asfalti#gfvip December 1, 2021

“Se a mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti”, ha detto ancora. Agli attenti utenti dei social è saltato agli occhi anche un clamoroso gesto di Clarissa nei confronti di Manuel Bortuzzo. Dopo i fatti con la sorella Lulù, la principessa ha deciso di togliere il segui dal suo profilo Instagram.