In queste ore molti utenti dei social si interrogano se ci sia una specie di congiura contro le sorelle Selassiè al GF Vip 6. Ieri sera, prima di ricevere il risultato dell’eliminazione, Lucrezia Lulù Selassiè ha avuto una crisi di panico e si è chiusa in bagno in lacrime lasciandosi sfuggire parole poco eleganti come: “Porca pu***, io da qui non esco. Non mi frega un ca***, andate via“.

Alfonso Signorini ha replicato: “Certe espressioni nel mio programma non le accetto, Lulù è una grande maleducata e strafottente per quale ragione? Perché non accetta una nomination. C’è una sorpresa per le sorelle, se a Lulù non frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulù e delle sue bizze”.

GF Vip 6, Jessica Selassiè e la censura in confessionale

Rientrata in salotto, Lulù si è scusata spiegando di aver avuto un forte attacco di panico e di non essersi resa conto di quanto detto. Ma a poco sono servite le scuse, perché Signorini l’ha ammonita nuovamente: “Soffro di attacchi di panico da 30 anni, questa non è una giustificazione”, ha detto il conduttore infuriato.





Molti utenti del web hanno criticato il modo di Alfonso Signorini di gestire la situazione, convinti che se fosse stato qualche altro vip ad aver avuto un attacco di panico non avrebbe reagito così. Il tema è tornato di attualità nel pomeriggio di martedì 30 novembre, quando sui social diversi utenti hanno commentato uno sfogo di Jessica Selassiè, in cui la principessa si lamentava dei suoi confessionali.

Jessica parla delle dinamiche nel confessionale e di tutto ciò che tagliano per i loro scopi e? CENSURATA DI NUOVO #gfvip 👏🏼🤡👏🏼 November 30, 2021

Continuano a censurare Jessica mentre smerda il confessionale. #gfvip November 30, 2021

“Jessica dice: “Non mi sopportano in confessionale, dicono sempre: “Stringi, stringi, infatti non mettono mai un mio confessionale in puntata, tranne questo che hanno pure tagliato”. Scatta la censura. Lo vedere che ci sono gli intoccabili e chi viene preso a pesci in faccia?”, si legge su Twitter.