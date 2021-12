Anche la 29esima puntata del GF Vip 6 è stata in larga parte incentrata sul rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. A loro, addirittura, si è aggiunta la madre Wendy. Tutti e tre fuori dalla famosa porta rossa per un confronto, l’ennesimo per l’influencer e l’attore e il primo con la mamma di lei “L’unica cosa che io posso dire è che io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all’infinito”, ha esordito Alex rivolgendosi a entrambe.

“Non ho barriere, non ho niente. Mi spiace che tu (Soleil, ndr) stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta, inutile tornarci sopra. Io non ho mai criticato Soleil, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a Soleil”. La vippona ha poi chiesto espressamente ad Alex Belli delle scuse per “le pessime scene che tu e tua moglie state facendo” e sua mamma Wendy si è detta d’accordo.

Le vippone contro Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip 6

Alla fine Alex Belli si è assunto le sue responsabilità dicendo che se doveva esserci una colpa non era di Soleil Sorge. Poi è tornato in studio, dove ha continuato a essere grande protagonista della puntata nonostante la squalifica dal GF Vip 6 di 7 giorni fa. E questa “attenzione” all’attore e al suo trascorso con Sole nella Casa è maldigerita da alcune concorrenti, che dopo la puntata hanno commentato.





“Tutta questa cosa ha stancato sinceramente – ha detto Eva Grimaldi in camera – io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione di Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila, esiste Carmen… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!”. Manila Nazzaro e Carmen Russo, che sono due “veterane” del GF Vip 6 si sono trovate perfettamente d’accordo con l’attrice. Così come parte del pubblico, evidentemente stufo di questo argomento.

#Manila, Carmen, Eva hanno perfettamente ragione.



Anche basta.



Ci sono anche loro, ci sono anche altre persone che meritano.



Bisogna dare il giusto spazio anche agli altri. 🙌🏻



Hanno stufato col triangolo-teatrino.#gfvip pic.twitter.com/elnZvrGHYH December 21, 2021

“Qui sono successe mille cose in questo ultimo mese ma non abbiamo mai avuto un minuto delle nostre cose – ha detto la ex Miss Italia dopo la diretta del GF Vip 6 – Spero che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Altrimenti siamo state qui solamente per lavare i piatti?”. “Alex quando parla ha la voce impostata e questa cosa aveva le caratteristiche della telenovelas, lui, lei e l’altra. Questa cosa dura da tanto perché funziona”, ha risposto Carmen.