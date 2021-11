“Cancellato dal palinsesto”. GF Vip, serio campanello di allarme: cosa cambia per il reality

Brutta notizia per i telespettatori del ‘GF Vip 6’ e ovviamente anche per Alfonso Signorini. A quanto pare le cose non starebbero andando proprio alla grande e Mediaset è stata costretta a ricorrere ai ripari per limitare i danni. Dal conduttore e dal reality show ci si aspetta tanto, così come dai concorrenti, che tra l’altro sarebbero stati criticati dagli autori nei giorni scorsi per aver creato poche dinamiche. Ed ecco arrivare quindi il primo risultato negativo, che evidentemente fa suonare un primo campanello d’allarme.

Parlando della trasmissione di Canale 5, l’opinionista Sonia Bruganelli ha dichiarato in un’intervista: “La televisione è finta in quanto scritta, ma le persone che la popolano sono vere in quanto persone. Qualsiasi programma è scritto, non si può accendere una telecamera e aspettare che le cose accadono. Le persone che stanno in quel canovaccio sono vere, c’è chi recita e chi non recita, chi recita meglio e chi recita peggio. Il GF Vip 6 è scritto quando va in onda in prima serata, perché è quello che viene venduto a una rete”.

Oltre ovviamente alle puntate in diretta del ‘GF Vip 6’, in onda il lunedì e il venerdì sera su Canale 5, il ‘Biscione’ ha sempre voluto lasciare molto spazio alle vicende dei concorrenti su Italia 1, dove ci sono dei daytime. Inoltre, c’è la possibilità di seguire 24 ore su 24 ciò che succede nella Casa più spiata d’Italia sul canale Mediaset Extra. Ma gli ascolti non sarebbero tutti perfetti, anzi, si è registrato un crollo totale e i vertici dell’emittente televisiva hanno iniziato a ridimensionare il programma.





Stando a quanto svelato dal sito ‘DavideMaggio’, non è più trasmesso il daytime di Italia 1 delle ore 18 dedicato al ‘GF Vip 6’. E il pubblico se n’è accorto già da qualche giorno, infatti da lunedì 22 novembre non è in onda. Questa la notizia: “L’appuntamento è stato cancellato dal palinsesto della rete giovane di Mediaset”. Pare che avesse totalizzato un massimo dell’1,8% di share, dunque un dato estremamente deludente. E su Italia 1 è adesso trasmesso invece ‘Due uomini e mezzo’ nella speranza che gli ascolti risalgano.

Non ci sono problemi in vista invece per quanto riguarda il daytime di Italia 1 sul ‘GF Vip 6’, che è in programma alle ore 13, prima della pagina sportiva. In quell’arco di tempo gli ascolti sono decisamente positivi. Probabilmente gli autori potrebbero nuovamente avere dei confronti in confessionale con i vipponi per spronarli a dare ancora di più.