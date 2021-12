“Devono cacciarla subito”. GF Vip, tutti contro Soleil Sorge: l’ex Uomini e Donne sempre più sola

Nella casa del Grande Fratello Vip è guerra aperta contro Soleil Sorge. Dopo la puntata di venerdì sono infatti aumentati i malumori intorno all’ex Uomini e Donne. La difesa strenua da parte di Sonia Bruganelli ha poi sollevato qualche perplessità anche tra il pubblico da casa che fatica a capire le ragioni di una disparità di trattamento tanto evidente. Disparità che ha spinto alcuni inquilini della Casa a formulare delle richieste precise, a chiedere cioè di “fermarla un minimo”.



Uno sfogo collettivo che ha incluso l’ala più in vista della casa: Valeria Marini, Jessica Selassié, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Francesca Cipriani. L’ex pupa, in particolar modo, ha usato parole molto dure tirando fuori alcune frasi poco simpatiche di Soleil Sorge. “Questa situazione non va bene. Io di metterci la salute stop, basta. Soleil non si scusa e a loro va bene, però Lulù si è dovuta alzare a fare le scuse pubbliche”, ha spiegato la Cipriani.



L’ex pupa ha poi continuato: “Ragazze per come sono fatta io manderò un messaggio a chi ci guarda per far capire che così non va bene. Non sto bene, soffro tanto per queste cose. Sono andata dalla psicologa oggi. Credetemi che non sto bene e soffro troppo per quello che fa. Ci dovrebbero aiutare i telespettatori. Secondo me anche Raffaella fuori si è arresa. Il mondo va al contrario, questo mi fa piangere. Soleil Sorge va fermata”.







Jessica Selassié ha fatto il punto sulle parole di Soleil Sorge con particolare riferimento ad un episodio capitato a Clarissa: “Lei era in bagno con il singhiozzo, buttata a terra che voleva andare a casa. Se ricordate aveva detto anche quella roba dell’acido sullo scarafaggio, che è Gianmaria. Aveva detto: ‘Gianmaria è come uno scarafaggio che se lo butti dentro l’acido non muore mai’, una roba del genere”.



Ma la raffica contro Soleil Sorge non si ferma qui: “Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei. Guarda che ha umiliato anche Lulù, Clarissa a suo tempo. Tutte donne, stranamente. Anche a me sulla roba della menopausa. Diceva che non era stata offensiva. Ragazzi siamo arrivati a dei livelli insopportabili. Secondo me è il pubblico da casa che ci deve aiutare. Ci dovrebbero aiutare davvero. Perché con tutte queste donne? Vuoi stare al centro dell’attenzione? Ci sei già. La devono fermare un minimo. La devono fermare un minimo”.