Grande protagonista del GF Vip 6 è Miriana Trevisan, una delle possibili eliminate della puntata in diretta lunedì 28 febbraio. Qualche mese fa la concorrente è stata eliminata ma grazie al biglietto di ritorno è rientrata in gara ed è stata una delle vippone più discusse di questa edizione.

All’interno della casa ha avuto un flirt con Nicola Pisu e con Biagio D’Anelli e ha avuto diversi scontri con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, due delle concorrenti più chiacchierate della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip 6, Miriana Trevisan critica Manila Nazzaro

Negli ultimi giorni Miriana Trevisan ha criticato Manila Nazzaro che si era detta in qualche modo dispiaciuta per l’uscita di Katia Ricciarelli. “Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio”, aveva attaccato Miriana Trevisan vedendo Manila Nazzaro alzare un bicchiere e fare un brindisi per Katia Ricciarelli.





“Guarda che il torto l’ha fatto anche a me l’altro giorno, però mi è scivolato addosso del tutto. Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare. Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’, ha detto Manila Nazzaro.

“Poi io non rinnego il lungo rapporto, a differenza sua non rinnego quello che c’è stato. Abbiamo avuto un legame che da parte mia è sempre stato più che sincero”, ha concluso la vippona, che con Katia Ricciarelli ha avuto un bel rapporto fino a un mese fa.