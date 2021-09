“Fuori dalla pal**!”. GF Vip 6, il vip a bomba sui due concorrenti. Non ha gradito quello che ha visto

Sale l’attesa per la prossima puntata del GF Vip 6 e intanto crescono i veleni. Se dentro la casa tutto sembra scorrere in maniera tutto sommato tranquilla, da fuori c’è chi spara a zero contro i vipponi. Due, in particolare, sono invitata a lasciare la casa. A lanciare la bomba c’ha pensato Biagio D’Anelli, un ex protagonista del programma condotto da Alfonso Signorini. “Perchè non ve ne andate? Uscite!”.



E ancora: “Perchè non aprite questa porta e vi togliete dalle pall*. Che dobbiamo pure televotare due persone che non ci vogliono stare e si sentono incomprese. Che senso ha fare il televoto!”. I due nel mirino sono Tommaso Eletti e Davide Silvestri. “Tommaso Eletti nonostante la nomination dice che vuole uscire perchè non si sente capito. Davide Silvestri si è sfogato in lacrime dicendo che si sente uno sfigato, che non si trova bene nella casa, che si sente offeso che è stato nominato, che brutta sensazione ed esperienza”.



Insomma, contro i due GF Vip 6 sono volate parole grosse. Nei giorni scorsi soprattutto Tommaso aveva fatto parlare. “Perché secondo te sono mezzo matto. Ho avuto problemi anche io con la droga. No, non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita. Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni posso dire che ho smesso”.







E racconta Tommaso Eletti: “Mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe subito. Sono stato chiuso in comunità e fumavo pure lì. Io gli anni in cui sono stato bocciato a scuola era per quello. Sono stato in una comunità a Roma, è sull’Appia. Stavo lì, non dico bugie, è tutto verissimo. Era un centro grande, ma non mi è servito a niente”.





Intanto Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, ha svelato alcuni dettagli sul contratto e la durata del reality show. “Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma”, ha detto il giovane. La quinta edizione del reality show Grande Fratello Vip, è andata in onda in diretta dal 14 settembre 2020 al 1 marzo 2021 su Canale 5 ed è durata 169 giorni. Il record, però, è dell’edizione nip numero 11, durata bel 183 giorni.