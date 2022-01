“Quella mer*** resterà…”. Tutti contro Barù, è vero caos per la frase intercettata al GF Vip

Tensione alle stelle al GF Vip 6 e polemiche fuori dalla casa. Questa volta a finire nell’occhio del ciclone è stato Barù, uno degli ultimi concorrenti a varcare la porta della casa di Cinecittà e nipote di Costantino della Gherardesca.

Sui social c’è chi continua a tifare per la ship Barù-Jessica, ma pare che tra i due non ci sia niente. O meglio, niente da parte del concorrente. Perché se Jessica si è detta disposta a nuova conoscenza, lo stesso non si può dire per il nipote di Costantino della Gherardesca.

Proprio in queste ore il concorrente ha rifilato un bel due di picche a Jessica, in passato già ‘rifiutata’ da Samy e Alessandro Basciano, che le ha preferito l’amica Sophie Codegoni. “Lui mi vede come un’amica e non sono venuta qua a collezionare amici. Se deve andare male, e devo diventare amica di una persona che mi interessa non mi va!”, ha confidato Jessica a Miriana.





La principessa si è confidata anche con Alessandro Basciano, il quale le ha consigliato di lasciar perdere e di aspettare il principe azzurro fuori dalla casa. “Se tu hai percepito queste cose e ne sei convinta, non lasciare che lui le usi o faccia battutine, perché lui lo sente da parte tua. Se si apre, bene, ti lasci andare. Altrimenti ascolta Alessandro, fregatene e quando esci avrai la tua rivincita”.

"Capricorno, deserto del Sahara. Quella merda sarà asciutta ancora per molto molto tempo"

Il vomito che mi fate a sostenere questo essere spregevole e disgustoso. Il vomito! #gfvip pic.twitter.com/LFoWAMbjdS January 27, 2022

In queste ore Barù è finito al centro della polemica a causa di una battuta a sfondo sessuale su Jessica Selassiè. Parlando con Soleil Sorge, con la quale ha instaurato un ottimo rapporto, il concorrente ha detto: “Se mi baso anche sul segno? Certo, ovviamente. Proprio quello è il punto. Capricorno. Deserto del Sahara. Quella m*rda sarà asciutta ancora per molto molto tempo”, ha detto riferendosi alla principessa.