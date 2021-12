“Il mio uccell*…”. GF Vip, la porno-confessione di Barù. Tutte le concorrenti restano di sasso

Barù Gherardo Gaetani è uno dei concorrenti del GF Vip 6. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà una settimana fa – insieme a Natalie Caldonazzo – e ha già conquistato il cuore dei telespettatori e dei suoi nuovi coinquilini.

“Sono cresciuto in Italia e poi a 8 anni mi sono trasferito in Svizzera. Da lì mi sono trasferito in America. Da lì ho vissuto in Spagna, Patagonia, in Australia… E finalmente sono tornato a vivere nella mia amata Toscana. Sono finito in televisione per colpa di mio zio Costantino e da lì ho fatto vari programmi”, ha raccontato Barù al GF Vip 6.

Il concorrente è infatti un food blogger, ha condotto il programma Barù Gira l’Italia e un tg di food news. “Ora sono un esperto di vino e cibo, un mondo molto divertente. Quindi spero di portare alla casa un po’ di cucina buona. Il cibo è molto importante”, ha detto ancora alla princess.





Durante la chiacchierata con Jessica, Barà si è lasciato sfuggire un retroscena della sua vita che ha fatto sobbalzare i telespettatori. Impegnato nella preparazione del sushi, quando la Selassiè gli ha detto di arrotolare e chiudere, il vippone ha risposto: “Senti, mi faccio le canne da quando ho 14 anni, vuoi che non faccio il coso? E Vabbè lascia stare…“.

In queste ore Barù si è nuovamente confidato con i suoi coinquilini e durante una chiacchierata con Nathaly Caldonazzo, che lamentava l’assenza di “maschi alfa”, il nipote di Costantino ha detto di essere ‘fluido’. “Io sono fluido. Se è vero? No, ma va di moda dirlo… mi piace l’anima delle persone. E’ che per esserlo ti deve piacere l’uccello. A me non piace… cioè il mio mi piace, gli altri no”, ha detto scatenando le risate di tutti.