“Con lei mi serve tempo”. GF Vip, Barù a sorpresa sulla concorrente. “Vediamo se si dà una mossa”

Ai telespettatori del Grande Fratello Vip non è passato inosservato il rapporto che si sta creando nella Casa tra Barù Gaetani e Jessica Selassiè. Una complicità che è nata la sera di Capodanno e che con il passare dei giorni non è stata un episodio isolato. Qualche giorno fa in veranda Manila Nazzaro, Barù Gaetani, Jessica Selassiè, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri parlavano della storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e tutti erano convinti che i due avevano accelerato i tempi.

La discussione poi si è spostata proprio su Barù e Jessica Selassiè e Manila Nazzato coglie l’occasione per spiegare che l’atteggiamento del nipote di Costantino della Gherardesca sia troppo cauto. Riferendosi proprio al suo rapporto con la principessa, Manila Nazzaro dice: “Non è lei, è lui che si deve dare una svegliata”. Barù ha sempre dichiarato di non voler iniziare alcuna relazione sotto l’occhio delle telecamere e tutti al tavolo ne sono consapevoli, anche Jessica Selassiè.

“Non deve succedere qualcosa, si può anche passare solo il tempo insieme”, ha detto la principessa. “Ma lo passiamo il tempo insieme, sei sempre lì a tenermi compagnia”, ha commentato Barù Gaetani che fino a ha ascoltato la conversazione con un evidente imbarazzo che viene notato proprio dalla ragazza: “Si imbarazza, non parliamo più che già è diventato rosso”. “È vero, mi imbarazzo proprio in queste situazioni” conferma Barù. Il vippone resta sulle sue e, un po’ impacciato, non si sbilancia sulla questione e non ammette nè nega un interessamento verso la principessa.





E durante le nomination della puntata del 24 gennaio è stata Lulù Selassiè a stuzzicare Barù Gaetani. Lo ha provocato e ha detto: “Se ti piace Jessica dillo, non ti devi nascondere!”. Lulù e altre gieffine hanno approfittato del momento delle nomination palesi, per invitare Barù a farsi avanti con la principessa etiope. La prima a stuzzicare Barù è stata Lulù dicendogli: “Hai paura?”. Subito dopo è intervenuto Alfonso Signorini e ha fatto questa domanda al concorrente: “Jessica ti piace o ci giochi?”, che ha dato finalmente la sua risposta: “Siamo nella stessa casa e ho un rapporto civile”. Quando il conduttore gli ha chiesto: “Ma c’è speranza?”, Barù ha affermato: “Non si può sapere, mi dovete dare del tempo”.

Quindi Alfonso Signorini ha si è rivolto direttamente a Jessica Selassiè dicendole: “Barù ti ha lanciato un messaggio che non è proprio un no. Lascia la porta aperta”. La risposta della principessa non si è fatta attendere: “La lasciano sempre aperta e poi me la chiudono in faccia!”. Il conduttore ha concluso ironizzando: “Se non ti piglia nessuno ti piglio io!”.