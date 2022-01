“Droga nella casa”. Bomba al GF Vip, scoppia un nuovo ‘canna-gate’: la regia censura tutto

Grande Fratello Vip 6, scoppia il ‘caso’. La vicenda fa tornare alla mente quanto accaduto per un altro gettonatissimo reality, ovvero l’Isola dei Famosi. Tutti ricorderanno quando sulle spalle di Francesco Monte sono pesate le accuse mosse da Eva Henger. Un ‘caso’ che sembra riguardare da vicino anche la casa più spiata d’Italia. Cosa è successo si fa presto a capirlo.

A finire sotto i riflettori proprio il nipote di Costantino della Gherardesca, nonché compagno di avventura con cui Valeria Marini sembra aver trovato la giusta frequenza. Si tratta proprio di Barù, che a partire dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, non ha di certo nascosto di fumare le canne da quando “ha 14 anni”.

A tal proposito, nelle ultime ore durante la diretta dalla casa, sono stati ripresi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano nel momento di una chiacchierata dentro la sauna. Pare che si sia fatto riferimento a qualcosa di specifico accaduto durante i festeggiamenti di Capodanno. La vicenda tanto discussa tra gli inquilini porterebbe il nome di Barù. I vipponi insieme a Miriana Trevisan, per non farsi sentire ne avrebbero parlato anche sotto le coperte.





Senza troppi giri di parole, Barù sarebbe stato sorpreso a fumare una canna. Una vicenda chiacchierata in casa anche da Lulù e da Jessica Selassiè. La regia del GF dal canto suo, pare abbia fatto in modo di censurato il tutto, staccando le riprese dalla Codegoni che è poi stata chiamata ‘a rapporto’ in confessionale.

Si tratta solo di un fraintendimento? Insomma, Barù lo ha fatto davvero? Nel caso di trattasse di Cannabis Light, la questione si ridimensionerebbe visto la legalità di questa riconosciuta in Italia. Rimane il fatto che da quando i gieffini hanno tirato in ballo l’argomento, il popolo web non ha potuto che aprire un dibattito e forse la diretta tv di lunedì 3 gennaio 2022 potrà fare chiarezza.