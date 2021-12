Al GF Vip 6 ancora brutte sorprese in bagno. Solo qualche giorno fa è toccato a Sophie Codegoni, ora invece è arrivato il turno di Aldo Montano. Che ne è uscito da eroe agli occhi dei suoi coinquilini. Ma andiamo con ordine. Prima dell’episodio che in queste ore sta facendo il giro dei social e ha visto, suo malgrado, protagonista il campione olimpico, durante un litigio con Valeria Marini, la ex tronista di UeD aveva rivelato qualcosa che ha lasciato tutti sconvolti fuori dalla Casa.

Sophie Codegoni ha parlato di tutto quello che ha trovato nel bagno, che è l’unico nella Casa, e in particolare nel bidet: “Le cicche, la pipì per terra. Tu non hai visto niente. Noi abbiamo trovato cacca nel bidet, l’ho dovuta pulire io”, ha detto alterata mentre discuteva con la “showgirl stellare”.

GF Vip 6, panico al bagno: il “gesto eroico” di Aldo Montano

“Qui dentro in questa casa ci sono quattro persone – ha sbottato l’ex UeD – E sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Io l’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata, ma sulla pulizia comune sono precisa” “La cacca l’ho trovata pure io là”, ha ammesso poi Valeria Marini parlando del bidet del bagno del GF Vip.





E mentre ancora tutti si chiedono di chi sia la colpa, ecco un altro episodio “horror” direttamente dalla Casa di Cinecittà. Dove molti fino a ieri parlavano di un certo “uovo di struzzo” lasciato in bagno, probabilmente da Giucas Casella. Quindi l’intervento provvidenziale di Aldo Montano, che ha dovuto farsi coraggio e andare dritto dritto a sturare il water del GF Vip 6 rimasto completamente intasato.

Ma Giucas ha intasato il wc con la cacca? L’uovo di struzzo sarebbe questo? #GFvip December 16, 2021

Alla fine si è scoperto che il water non l'ha intasato Aldo, ma è stato chiamato per sturarlo. Ormai Aldo è un tutto fare, tombola, carte, padel, cucina… #gfvip #manuel #lulù #aldo December 16, 2021

Quanto vorrei che rimanesse Aldo in casa, così Solaio dopo la batosta di Alex, riceve il colpo del KO. #Gfvip #Soleil https://t.co/gAjh2rUk9s December 16, 2021

Solo allora i concorrenti hanno potuto riadoperare il bagno in caso di bisogno. “Il bagno lo ha sturato Aldo”, ha rivelato Giacomo Urtis confortando così le coinquiline. “Povero Aldo, mi dispiace”, il commento di Katia Ricciarelli. Poi la replica di Soleil Sorge, che scherzando ha fatto il verso ad Aldo Montano: “Il tuo eroe, Katia”. Insomma, alla fine anche questa è andata al GF Vip 6.