Al GF Vip 6 Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno dato vita ad un intreccio amoroso ricco di colpi di scena. Dopo giorni passati a raccontare e osservare il triangolo formato da Alex Belli, la moglie Delia Duran e la ‘terza incomoda’ Soleil Sorge, l’altra ‘coppia’ della casa è uscita allo scoperto.

Nel corso di questi mesi i due sono passati dalle coccole agli insulti e giovedì 2 dicembre, le telecamere hanno ripreso un momento davvero imperdibile per gli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante una festa organizzata in casa, tra un drink e l’altro Sophie e Gianmaria hanno ballato, scherzato e alle 2 di notte hanno deciso di dormire insieme.

GF Vip 6, nuovo bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

E sotto le lenzuola un po’ di coccole, poi bisbigli e risatine. E alla fine è scattato il bacio. Il giorno dopo Sophie si è confidata con le amiche: “Ho fatto un disastro”, ha detto dicendosi pentita del bacio e delle coccole con Gianmaria. Ma inaspettatamente, durante un party organizzato dal GF Vip 6, i due si sono nuovamente avvicinati e questa volta il bacio è scattato davanti alle telecamere.





Il momento non è passato inosservato agli altri inquilini che hanno assistito alla scena tra applausi, abbracci (tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano) e richieste di bis (Giucas Casella). Entusiasta anche Carmen Russo, che il giorno dopo ha commentato: “Ieri sera c’è stato un bacio pazzesco alla consolle”, ha detto, convinta che tra i due possa nascere qualcosa.

Anche Miriana Trevisan ha parlato del bacio tra i due vipponi: “Sai poi si cambia è normale. Poi viene fuori la persona, lo conosci in maniera diversa. Secondo me ci sono dei buoni presupposti, la partenza è l’attrazione fisica però non è detto”, ha detto la showgirl durante la chiacchierata con Carmen Russo.