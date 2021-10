“Mi piaci…”. Coccole, sorrisi e a letto insieme… Che sorpresa la nuova coppia del GF Vip 6

Al GF Vip 6 è scattato il secondo bacio di questa edizione. I primi ‘fidanzatini’ della casa sono ormai giunti alla rottura. Dopo l’ennesima richiesta di chiarimento Manuel Bortuzzo ha deciso di non portare avanti il flirt iniziato qualche settimana fa con Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo ha detto a Lulù di essere in forte difficoltà nel proseguire la loro relazione e per l’ennesima volta ha spiegato di non riuscire a darle quello che chiede e che dopo averla conosciuta meglio non immagina di poter continuare un rapporto con lei nel futuro e di non voler perdere tempo illudendola inutilmente. Dopo Manuel e Lulù è tempo di un’altra coppia al GF Vip 6?

GF Vip 6, scatta il bacio: chi è la nuova coppia

Al termine della festa organizzata per il compleanno di Manila Nazzaro, mentre i vip si preparano per la notte, Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono a letto in chiacchiere e la vippona non esita ad indagare sull’eventuale interesse che il ragazzo ha nei confronti di Soleil Sorge ma anche verso le altre donne presenti all’interno della Casa.





Quando le luci nella casa si spengono Nicola ne approfitta per abbracciare Miriana, la quale non rifiuta questo dolce gesto. Gli altri inquilini restano senza parole. Fanno finta di nulla, sbirciano e corrono a chiamare tutti gli altri. I due hanno dormito insieme ma non c’è stato niente. E, anzi, come raccontato in mattinata dalla stessa Miriana, Nicola è stato molto carino e dolce. “Sì è molto carino e simpatico. Prima eravamo in giardino e ho notato che cercava di baciarmi. Sempre giocando è. Lo faceva con dolcezza, lui è davvero dolcissimo come ragazzo. Lui ha bisogno di tenerezza e coccola. Infatti non l’ho mica mandato via”.

Che carina Miriana, è stata un amore con Nicola ❤️ #gfvip pic.twitter.com/4rNZ1kY5Lh October 10, 2021

“Ho anche dormito con lui. – ha raccontato ancora Miriana – Poi guarda che signore, io dormivo sotto le coperte e lui sopra, non è nemmeno entrato nel letto, questo mi è piaciuto. Non ha fatto nulla, non è che ha tentato qualcosa. Nico è stato bravissimo, si è addormentato e basta. Mi ha fatto un po’ di carezzine questo sì. Devo dire che mi fa piacere essere corteggiata, però non me l’aspettavo. Anche perché è un po’ piccolo, lo percepisco così”.