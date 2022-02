“Stasera faremo una proposta indecente al nostro Alex Belli – aveva annunciato Alfonso Signorini durante la 40esima puntata – Il GF Vip 6 ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano”.

Lunedì 14 febbraio l’attore è tornato nella casa del GF Vip 6 suscitando le diverse reazioni da parte degli inquilini e, in particolare di Soleil Sorge e Delia Duran. L’influencer gli è letteralmente saltata addosso ed è stata felicissima nel rivederlo nella casa, mentre la moglie si è detta sconvolta. “Sono scioccata, non me l’aspettavo” ha affermato la modella venezuelana ritrovandosi davanti Alex Belli.

GF Vip 6, Alex Belli e lei: baci sul letto della stiva

“Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare”, ha detto l’attore rivolgendosi alla moglie Delia e Soleil. Durante le prime ore c’è stato subito un diverbio tra marito e moglie. È successo quando l’attore ha provato a riavvicinarsi all’amica Soleil toccandole la spalla e inginocchiandosi davanti a lei.





“Non toccarla e dì la verità! Questa roba mi dà fastidio. Non fare così perché questa roba non mi piace. Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’”, ha detto una furiosa Delia Duran. Ma in queste ore Alex Belli ha fatto di tutto per riconquistare la moglie (così sembra) e nella cabina della love boat, tra i due è scattata la passione.

Bellissima Delia adesso nel letto con Alex (suo marito) nel mentre si baciano gli dice nell orecchio sottovoce " ho voglia di scopare"

Ahahah troppo forte e figa questa donna 😂😂😂🔥🔥🔥 #GFvip February 16, 2022

Durante un momento di crisi e pianto, Alex Belli ha abbracciato la moglie e ha cercato di consolarla e dopo sguardi, coccole e abbracci è scattato un lunghissimo bacio. Tanti i commenti sui social, tutti dello stesso tenore: “Ora hanno fatto pace che vadano a casa loro a fare i maiali che c stanno a fare li”, “Sempre sti due dobbiamo vedere ma basta”, “Ora direi che può anche uscire dalla porta rossa magari portandosi anche la moglie. Così siamo tutti felici”, “Lei ha detto nel suo orecchio.. ho voglia di sco***”.