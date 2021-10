Nella serata dell’8 ottobre andrà in onda una nuova puntata del ‘GF Vip 6’ e ci sarà sicuramente da parlare di molte situazioni. Una tra tutte quella legata a Manuel Bortuzzo, che sembra si stia allontanando sempre più da Lulù Selassié. Ha quasi sfiorato un bacio con Soleil Sorge e tutto resta quindi da decifrare con esattezza. Ma ora è finita nel mirino anche Katia Ricciarelli e a scagliarsi contro di lei è stata una persona, che si trova aldi fori del programma, ma che ha un rapporto importante con un concorrente.

Comunque nelle scorse ore Soleil e Nicola Pisu stavano quasi per baciarsi, ma la regia ha chiamato il concorrente in magazzino. E non è potuto succedere nulla di particolare. Nello sguardo di lui si è potuta notare una certa delusione, non a caso su Twitter la pagina ‘Trash Tv Stellare’ ha pubblicato il video, commentandolo così: “Lo sentite anche voi il crack che ha fatto il cuore di Nicola?”. E c’è stata anche delusione in una fetta di pubblico, che sperava in qualcosa di più.

C’è una mamma di un concorrente del ‘GF Vip 6’ che non gradisce particolarmente Katia Ricciarelli. La signora in questione ha avuto da ridire però su diversi concorrenti. Durante il suo intervento a ‘Casa Chi’ ha inveito infatti contro Manila Nazzaro: “Si mostra come la paladina per essere notata nel programma. Si è spostata un attimo la corona”. Ma Lorenzo Amoruso ha prontamente difeso la sua partner: “Peccato che certa gente non comprenda neanche la stessa lingua madre”. Parole carine invece per Soleil Sorge.





A criticare aspramente Katia Ricciarelli è stata la madre di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani. La cantante lirica ha rivelato nei giorni scorsi di non essere in grado di capire bene cosa dica Pisu. E il concorrente ha ascoltato tutto, ma ha preferito non rispondere per non alimentare polemiche. Invece la Mirigliani non è proprio riuscita a starsene in silenzio e ha iniziato a lodare il figlio e a contestare l’operato della gieffina. Le sue parole sono state molto dure e chissà se Signorini la metterà al corrente.

Questo l’attacco di Patrizia Mirigliani nei confronti di Katia Ricciarelli: “Sono rimasta allibita, perché c’è una pochezza umana”. Ha ammesso di essere rimasta sorpresa negativamente su quanto accaduto perché non si aspettava parole del genere contro suo figlio. Non sappiamo se ci potrà essere un confronto Mirigliani-Ricciarelli, spetterà al padrone di casa valutare la situazione.