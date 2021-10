Altissima tensione nella Casa del ‘GF Vip’. E a finire sotto attacco stavolta è Alfonso Signorini. Alcuni concorrenti sono sul piede di guerra contro il conduttore televisivo, dopo ciò che è successo nella puntata in diretta. Non sono proprio stati graditi alcuni comportamenti del presentatore Mediaset e nella notte scorsa in tanti hanno criticato. E sicuramente lunedì prossimo se ne riparlerà ancora, visto che la situazione è sempre più incandescente e potrebbe peggiore ancora di più.

Intanto, durante l’appuntamento del primo ottobre è stato ospite il fidanzato di Raffaella Fico, Piero Neri. Che ha rivelato un episodio drammatico: “C’è stato questo episodio che ci ha molto legato. Ho rischiato di morire annegato mentre mi trovavo su uno scafo. Ed è stata proprio Raffaella a dire no vengo, voglio vedere cosa fai. Poi mi hanno tirato fuori dall’acqua esanime lei e Marco”. Quindi, deve ringraziare la sua attuale partner se è ancora in vita e ha potuto superare quel momento difficilissimo.

In particolare, ad aver inveito contro Alfonso Signorini sono stati Clarissa Selassié, Ainett Stephens, Jo Squillo e Samy Youssef, oltre anche a Raffaella Fico, per la questione Soleil Sorge. L’ex ‘Gatta Nera’ ha affermato: “Quindi vuol dire che qui vale tutto, si può dire qualsiasi cosa e poi uno chiede scusa. Uno può offendere e poi chiedere scusa. Però non è giusta la vita, Samy aveva ragione ed è finito in nomination”. E la Squillo: “Avevi ragione tu Raffaella, era tutto programmato così, doveva andare così”. Ancora più duro Samy.





Infatti, Samy Youssef ha paventato la possibilità di lasciare clamorosamente il reality show dopo quanto accaduto con Alfonso Signorini: “Dopo stasera se esco è ancora meglio. Guardate, dopo quello che è successo sarebbe meglio uscire”. Furibonda anche Clarissa Selassié: “Adesso dobbiamo fare finta che lei ci piaccia? Dobbiamo forse leccarle il cu…? Io ho perdonato di tutto, ma il perdono nasce se c’è il pentimento dal cuore. Quella non era pentita, non la perdono (in riferimento a Soleil n.d.r.)”.

Tra le tre sorelle Selassié, che spesso vestono in coordinato, Lulù Selassié è forse quella che ha la passione per i make-up più appariscenti. Nelle dirette del GF Vip 6, oltre a indossare abiti principeschi e scarpe di lusso, si distingue per il trucco molto marcato. Ombretto, rossetto, eye-liner ma non solo. Di sicuro in molti hanno notato un dettaglio molto originale su guance e naso, ovvero le lentiggini.