Continua a suscitare polemiche l’audio della regia che gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip hanno ascoltato nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre poche ore prima della diretta su Canale 5. Una delle autrici pronuncia chiaramente la frase: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi, caz** loro”. Aldo Montano, Ainett Stephens, Davide Silvestri, Nicola Pisu e altri concorrenti erano stavano parlando tra loro in giardino, quando all’improvviso si è sentita chiaramente la voce della regia comunicare qualcosa ai microfoni.

I ragazzi si sono fermati pensando che si trattasse di una comunicazione diretta a loro, ma quello che hanno sentito sono stati commenti al vetriolo. “Una massa di imbecilli e cerebrolesi” questo è quello che si sente chiaramente dai microfoni della regia nella casa del Grande Fratello Vip. Il primo a sentire le parole è stato Nicola Pisu che ha chiesto ai coinquilini conferma su quanto ascoltato. “Ma ha detto cerebrolesi?”. I gieffini si guardano perplessi tra loro, mentre si sente la voce di un’altra autrice che allarmata cerca di risolvere la questione: “Si sente tutto”, dice sperando di fermare la collega.

Il video è diventato virale e ha scatenato le reazioni più disparate. Ultima in ordine di tempo è quella dell’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio, che si è detto indignato per i termini usati e ha chiesto provvedimenti. Meglio conosciuto come Joe Black, classe 1966, è Tenente Colonnello Ruolo d’Onore genio guastatore Alpino, Atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa e Atleta Paralimpico della Nazionale Italiana. Campoccio è specializzato nel lancio del peso, del disco e del giavellotto. In una lettera aperta pubblicata da Corriere.it, ha espresso la sua indignazione per l’uso del termine “cerebroleso”, come fosse un insulto.





“Rimango letteralmente stupito, offeso, e indignato, su come possa passare questa frase senza che nessuno abbia preso una posizione contro la redazione del programma. Io sono un cerebroleso che riesce a vincere medaglie olimpioniche mentre voi che riuscite a fare? Voglio ricordare a coloro che non lo sanno che le cerebrolesioni sono conseguenze patologiche di malattie o traumi che nulla hanno a che fare con la stupidità e l’ignoranza delle persone. La cerebrolesione, o lesione cerebrale, è un danno del cervello (con distruzione delle cellule neuronali) che può verificarsi dal concepimento alla nascita, fino all’età adulta”.

Campoccio si è rivolto ad Alfonso Signorini: si aspetta che il conduttore parli in diretta dell’accaduto e prenda dei provvedimenti contro coloro che hanno pronunciato quelle frasi, urtando la sensibilità e mancando di rispetto a chi convive con cerebrolesioni: “Ora vorrei che il conduttore, Alfonso Signorini, spiegasse in diretta a tutti gli Italiani che seguono il programma, e non solo, cosa sia accaduto e quale provvedimento, ovviamente disciplinare, venga preso nei confronti degli autori stessi (come viene fatto per i concorrenti che si macchiano di atteggiamenti o frasi inopportune, bestemmia, offesa a sfondo raziale o di genere)”.