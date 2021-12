“Che colpaccio”. Alfonso Signorini, la conferma è arrivata dopo l’ultima puntata del GF Vip

La ventisettesima puntata del GF Vip 6 è stata tutta un susseguirsi di colpi di scena. Tre concorrenti hanno abbandonato il reality show condotto da Alfonso Signorini: Maria Monsè, Francesca Cipriani e Alex Belli. La prima ha lasciato la casa per decisione del pubblico – era finita in nomination insieme a sei concorrenti e alla fine ha perso lo scontro diretto con Sophie Codegoni – mentre Francesca Cipriani ha deciso di concludere l’esperienza al GF Vip 6 per motivi di salute.

“Ho dei problemi di salute, problemi fisici che mi impongono di farmi visitare da alcuni specialisti. Sono entrata già titubante ma ho resistito, ma ora devo andarmi a far controllare. I medici del programma mi hanno consigliato di uscire”, ha detto l’ex Pupa, che dopo i saluti di rito ai compagni di avventura ha raggiunto il conduttore in studio.

GF Vip 6, ascolti in crescita: l’ultima puntata è la più vista

Anche Alex Belli, protagonista di un discusso triangolo insieme alla moglie Delia Duran e alla concorrente Soleil Sorge, ha lasciato la casa di Cinecittà, ma questa volta per decisione del GF Vip 6. L’attore ha avuto un altro incontro con la moglie, arrivata in giardino con l’intenzione di lasciarlo, e dopo aver ascoltato le sue parole ha violato il regolamento non mantenendo le distanze di sicurezza per abbracciarla.





“Sei consapevole che avendo infranto le regole, sei ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello. Non potrai neppure ritornare nella casa per salutare i tuoi compagni”, ha annunciato Alfonso Signorini. E a quel punto Alex Belli ha lasciato la casa insieme alla moglie Delia Duran. Una puntata decisamente diversa rispetto a quelle a cui i telespettatori erano abituati, con tanti colpi di scena che hanno appassionato ben 3.694.000 spettatori pari al 23,46% di share, il dato più alto di tutte le puntate andate in onda dall’inizio del reality show.

La scorsa puntata aveva totalizzato 2.979.000 spettatori pari al 19,21% di share. Insomma, una bella differenza che sicuramente farà felice il conduttore Alfonso Signorini e Mediaset, che ha investito sul reality show di Canale 5 non poco, visto che anche quest’anno la data della finale è stata posticipata di 4 mesi rispetto a quella iniziale, programmata per il 13 dicembre.