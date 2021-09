Continuano ad emergere retroscena interessanti sul ‘GF Vip 6’. Vi abbiamo raccontato della crisi di pianto avuta da Francesca Cipriani, che non è riuscita a contenere le sue emozioni dopo aver visto sorvolare l’aereo, con una dedica d’amore a Raffaella Fico inviata dal partner di quest’ultima. La gieffina si è commossa e ha confessato di aver paura di perdere il suo fidanzato, perché in passato è stata trattata malissimo da alcuni uomini. Ma ora ecco venir fuori una notizia bomba su un concorrente.

La prima a notare l’aereo è stata Soleil Sorge, che corre in Casa a chiamare tutti chiedendo “Chi è Piero?”. Raffaella corre in giardino a vedere l’aereo, visibilmente emozionata e felice del gesto del fidanzato. Francesca Cipriani si commuove e tutti i VIP corrono in giardino per unirsi alla gioia di Raffaella. “Evviva Piero!” esultano tutti gli inquilini della Casa. L’aereo trasportava uno striscione con la scritta: “R, per sempre e 1 giorno. Ti amo”. La showgirl si è naturalmente emozionata alla vista del messaggio.

In attesa della nuova puntata in diretta del ‘GF Vip 6’, condotta da Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, un gieffino si è lasciato andare ad una rivelazione clamorosa: “Sono stato fidanzato con una tronista di Uomini e Donne”. Finora non era mai emersa una cosa del genere, quindi tutti sono rimasti sorpresi da questa affermazione. E ‘Il Vicolo delle News’ ha anche saputo in anteprima il nome di colei che sarebbe stata l’ex partner del vippone.





Ad aver avuto questa relazione sentimentale sarebbe stato il concorrente del ‘GF Vip 6’, Andrea Casalino, come da lui ammesso. Andrea ha preferito non dire il nome della giovane, ma una seguace del sito ‘Il Vicolo delle News’ ha fatto una ricerca ed è arrivata ad una conclusione: si tratterebbe della bellissima Sara Shaimi. Non ci sono conferme, ma nemmeno smentite da parte della diretta interessata. Non resta che capire se si parlerà anche di questo nell’appuntamento serale del 24 settembre.

Prima dell’inizio del ‘GF Vip 6’ è arrivata una segnalazione su Andrea Casalino. Nella scheda di presentazione consultabile sul sito internet del GF Vip è stato scritto che nel 2010 ha vinto il titolo di Mister Italia. Tuttavia pare che non sia così: almeno stando a quanto riferisce Miky Falcicchio (che quel titolo lo ha vinto proprio nel 2010) in un’intervista rilasciata al blog IGossip.it.